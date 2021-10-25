Бизнес-клиентам «Киевстар» доступен комплекс сервисов для киберзащиты

25 октября 2021 г., 12:35

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Оператор связи «Киевстар» предлагает бизнес-клиентам комплекс сервисов для киберзащиты. В него вошли инструменты, разработанные ведущими поставщиками решений в области информационной защиты – Fortinet и Barracuda. Они помогут компаниям защищать от угроз различных типов сетевые инфраструктуры, сервисы и облачные решения.

«Киберзащиту» от «Киевстар» могут использовать любые компании, независимо от индустрии, формы собственности или размера: государственные учреждения, банки, финансовые организации, ИТ-бизнес, промышленность, компаний, которые работают с персональными данными, сервисные предприятия, ритейл, стартапы и др.

В зависимости от потребностей и приоритетов компаний, каждое из решений может предоставляться отдельно или в комплексе с другими инструментами для кибербезопасности. Это поможет не только защитить инфраструктуру, но и оптимизировать ее.

Предложенные инструменты для киберзащиты позволяют организовать:

Защиту корпоративной почты (Email Security) от вредоносного программного обеспечения, фишинговых атак, спама и других киберугроз. Предотвращает потерю данных, шифрует и архивирует электронную почту;

Защиту от разноуровневых атак, фильтрацию корпоративного трафика (Next Generation Firewall). Обнаруживаются и блокируются новые сложные угрозы, при этом не уменьшается производительность и пропускная способность сети;

Защиту веб-приложений (Web Application Firewall (WAF)) от вредоносного трафика из интернета. Анализируется http-трафик между веб-приложением и сетью интернет, отфильтровываются обнаруженные угрозы;

Защиту корпоративной сети (Network Access Control (NAC)) от неавторизованных пользователей и злоумышленников. Предоставляется сетевой доступ по профилю пользователя и выясняется, безопасно ли подключать к сети то или иное устройство;

Работу систем защиты данных для анализа поведения пользователей (User and Entity Behavioral Analytics (UBA/ UEBA)). Обнаруживается любое аномальное поведение в сети и нарушение правил, установленных компанией;

Защиту конечных точек (Endpoint Security) ИТ-инфраструктуры компании (серверов, ПК, ноутбуков, смартфонов) от известных и неизвестных атак. Обнаруживаются, анализируются и блокируются различные угрозы – взлом устройства, заражение вирусом, спам других устройств и т.п.

Предлагаемые «Киевстар» защитные решения работают в любой среде – в облаке, на виртуальной машине или на имеющемся оборудовании компании. Они совместимы с другими сервисами для информационной защиты и могут сочетаться с ними. А использование современных технологий на основе машинного обучения (machine learning) позволяет точно определять уязвимые места системы и блокировать не только известные, но и новые угрозы.

Напомним, что ранее «Киевстар» предложил бизнес-клиентам сервис AntiDDoS для противодействии DDoS-атакам.

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