Стартап платит криптовалюту за сканирование вашей сетчатки

25 октября 2021 г., 13:15

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Это похоже на сюжет из фантастического фильма — металлические шары, которые сканируют глаза людей, чтобы заплатить им цифровой валютой. Но именно этим занимается новый стартап технологическиого инвестора Сэма Альтмана (Sam Altman).

Вышедшая в четверг из «режима невидимости» фирма Worldcoin уже привлекла 25 млн долл. финансирования от ангелов-инвесторов Кремниевой долины, включая Андриссена Горовица (Andreessen Horowitz), Coinbase и соучредителя LinkedIn, миллиардера Рида Хоффмана (Reid Hoffman), и перешла в лигу стартапов-единорогов с оценочной стоимостью в миллиард долларов.

Альтман, гендиректор группы OpenAI и бывший президент инкубатора стартапов Y Combinator, стал соучредителем Worldcoin вместе с физиком-теоретиком Алексом Бланей (Alex Blania) и Максом Новендстерном (Max Novendstern), ранее работавшим специалистом по инвестициям в Bridgewater Associates.

Worldcoin уже отправила свои устройства в форме шара людям в 12 странах. Тестировщики регистрируют желающих, сканируя их радужную оболочку глаза. Затем изображение шифруется и становится уникальным кодом, а исходные данные удаляются для защиты конфиденциальности пользователей. После этого пользователям бесплатно предоставляется доля криптовалюты Worldcoin.

Идея стартапа поначалу кажется диковинной и слишком хорошей, чтобы быть правдой. Однако основатели Worldcoin настаивают, что это не мошенничество, и речь идет о продвижении криптовалют и финансовых услуг в более широком смысле в массы. По данным Crypto.com, сейчас доля пользователей криптовалют составляет менее 3% от населения всего мира.

К настоящему времени компания уже насчитывает более 100 000 пользователей по всему миру и каждую неделю добавляет еще 700 человек. К 2023 году Worldcoin стремится привлечь 1 млрд пользователей.

Одной из первых услуг проекта станет цифровой кошелек, с помощью которого пользователи смогут сберегать свои криптоактивы и совершать платежи. Но в более широком смысле стартап надеется привлечь разработчиков, которые будут создавать приложения на базе его системы.

Алекс Бланя также намекнул, что в будущем Worldcoin может быть использован в качестве «инфраструктуры» для обеспечения универсального базового дохода (UBI).

Концепция UBI, продвигаемая Альтманом и несколькими другими известными фигурами, заключается в том, что, регулярно раздавая деньги гражданам бесплатно, правительства могут смягчить негативное воздействие искусственного интеллекта и автоматизации на занятость населения.

Worldcoin построил свою систему на Ethereum, сети блокчейн, стоящей за второй по величине криптовалютой в мире.

«Мы предельно прозрачны во всём, что делаем, — сказал Бланя. — Мы будем открывать исходный код для всего, что возможно открыть».

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