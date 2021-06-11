APT-група BackdoorDiplomacy атакує дипломатичні установи та телеком

11 июня 2021 г., 15:25

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Компанія Eset повідомляє про виявлення нової APT-групи BackdoorDiplomacy, яка націлена на міністерства закордонних справ та телекомунікаційні компанії. Для встановлення спеціального бекдора Turian кіберзлочинці, як правило, використовують уразливі додатки на веб-серверах. Зловмисники можуть виявляти змінні носії, зокрема USB-накопичувачі, та копіювати їх вміст на основний диск.

Серед цілей групи BackdoorDiplomacy – міністерства закордонних справ кількох країн в Африці, а також у Європі, на Близькому Сході та в Азії. Крім цього, під прицілом кіберзлочинців опинились телекомунікаційні компанії в Африці та одна благодійна організація на Близькому Сході. У кожному випадку зловмисники використовували схожі тактики та прийоми, змінюючи інструменти навіть в межах близьких географічних регіонів, що, ймовірно, ускладнило відстеження шкідливої активності.

«BackdoorDiplomacy використовує спільні тактики та прийоми інфікування з іншими групами кіберзлочинців. Зокрема Turian, ймовірно, є наступною версією бекдора Quarian, який востаннє використовувався у 2013 р. в атаках на дипломатичні цілі у Сирії та США», – коментує Жан-Ян Бутен, керівник дослідницької лабораторії Eset.

Мережевий протокол шифрування Turian майже ідентичний до протоколу, який використовується бекдором Whitebird групи Calypso. Whitebird був розгорнутий у мережі дипломатичних організацій Казахстану та Киргизстану у той самий час, що і бекдор BackdoorDiplomacy (2017-2020 рр.).

Атаки BackdoorDiplomacy спрямовані на системи як Windows, так і Linux. Група кіберзлочинців націлена на сервери з портами, доступними в Інтернеті, ймовірно, використовуючи недостатню захищеність завантаження файлів або невиправлені уразливості.

Під час деяких атак використовувались виконувані файли для збору даних, які були розроблені для пошуку змінних носіїв (зокрема, USB-накопичувачів). Шкідливий код регулярно сканує диски і, виявивши змінний носій, намагається скопіювати всі наявні файли в архів, захищений паролем. Група BackdoorDiplomacy може викрадати інформацію про системи, робити знімки екрана, а також записувати, переміщати або видаляти файли.

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