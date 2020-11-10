AWS расширила возможности оптимизации облачного хранения

10 ноября 2020 г., 17:35

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Ряд усовершенствований сервисов хранения данных, представленный вчера компанией Amazon Web Services, направлен на снижение затрат на облачные вычисления для предприятий и упрощение работы администраторов.

Главным среди вчерашних анонсов стало обновление функции S3 Intelligent-Tiering, которая автоматически подбирает для записей компании наиболее подходящий класс сервиса объектного хранения AWS S3, тем самым минимизируя расходы.

Если к информации не обращались в течение 90 дней, она автоматически перемещается в недорогое хранилище Archive Access. Записи, не востребованные 180 дней, переносятся в Deep Archive Access — еще более доступный класс хранилища с ценой до 1 доллара за терабайт в месяц.

Скорость извлечения глубоко заархивированных файлов тоже снижается, но для редко используемой информации это, как правило, не представляет проблемы.

Как объясняет в блоге AWS Марсия Вильяльба (Marcia Villalba), старший адвокат разработчиков компании, балансирование имеющимися опциями хранения требует сложных алгоритмов, способных отслеживать и правильно интерпретировать историю доступа к объекту на протяжении длительного времени. Благодаря S3 Intelligence-Tiering, клиентам больше нет надобности пытаться решить эту неординарную задачу своими силами.

По данным AWS, пользователи S3 Intelligent-Tiering уже получают экономию до 40%, а с новыми категориями архивного доступа смогут снизить затраты на 95% для редко запрашиваемых объектов.

Кроме того, в понедельник на 40% снижена цена класса EBS Cold HDD службы хранения Elastic Block Store. EBS Cold HDD в основном применяется для поддержки кластеров Hadoop, рабочих нагрузок обработки журналов и других приложений Больших Данных.

В помощь администраторам, которым часто приходится сталкиваться с необходимостью перемещения данных между многочисленными различными классами хранилища при изменении рабочих нагрузок, AWS обновила службу DataSync. Обычно используемая для импорта данных из онпремисных серверов в облако, теперь она также обеспечивает перенос записей между Amazon S3, EBS и Amazon FSx для Windows File Server.

Апдейт ещё одного сервиса, AWS Backup, позволяет администраторам планировать автоматическое резервное копирование облачных рабочих нагрузок своих компаний и обеспечивать надлежащую защиту данных. Добавились возможности использовать AWS Backup с нагрузками Windows и с семейством управляемых файловых систем Amazon FSx.

«Эта функция упрощает защиту мультисервисных приложений, мониторинг задач резервного копирования, автоматизирует хранение и устраняет потребность в скриптах самих пользователей или в сторонних решениях», — пояснила Нэнси Ван (Nancy Wang), глава AWS Backup.

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