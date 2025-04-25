Автоматизований вебтрафік вперше перевищив людський

25 апреля 2025 г., 17:25

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Черговий щорічний звіт щодо шкідливих ботів оприлюднила компанія Imperva, постачальник рішень для кіберзахисту web-додатків, СУБД, файлових сховищ, захисту від DDoS тощо. Цього разу основною темою дослідження стало те, що автоматизований трафік вперше в історії перевищив людський: за минулий рік на боти припадало вже 50,4%. Причому 30,2% цього обсягу становили саме шкідливі боти. Це найбільший показник за весь період спостережень, і він вказує на радикальну зміну цифрового середовища, де дедалі більше взаємодій відбувається між машинами, а не людьми.

Окрему увагу в дослідженні присвячено впливу штучного інтелекту на зростання кіберзагроз. Генеративні AI-інструменти, які активно розвиваються і стають доступними для широкого кола користувачів, істотно спростили створення та масштабування ботів. Якщо раніше запуск складної автоматизованої атаки потребував значних технічних навичок, то тепер навіть початківець може організувати цілком ефективну кампанію.

У 2024 році 55,2% усіх зафіксованих бот-атак були класифіковані як середні або високорозвинені. Що означає використання технологій для імітації поведінки людини, обходу захисних механізмів і адаптації до нових умов. Це є наслідком активного впровадження машинного навчання у бот-інфраструктуру. Проте прості боти теж не зникли: 44,8% атак припали на елементарні скрипти. Що свідчить про збереження інтересу до масових, хоч і менш витончених, методів впливу.

Однією з найбільших зон ризику стали API – інтерфейси прикладного програмування, через які програми взаємодіють між собою. Майже 44% трафіку від високорозвинених ботів було спрямовано саме на API. Такі атаки зазвичай мають ціль отримати доступ до конфіденційної інформації або порушити логіку бізнес-процесів. Зловмисники активно використовують конфігураційні помилки, ін'єкції параметрів, а також обхід механізмів авторизації. Цей тренд відображає загальний зсув кіберзагроз з поверхневих шарів сайтів у бік глибинних архітектурних компонентів цифрових сервісів.

Ще однією важливою тенденцією є популяризація резидентних проксі – інфраструктур, які дозволяють шкідливим ботам маскуватися під легітимний трафік звичайних користувачів. У 2024 році 21% шкідливих ботів, які діяли через інтернет-провайдерів, використовували саме такі проксі. Це значно ускладнює їх виявлення, оскільки IP-адреси ботів більше не належать очевидно підозрілим дата-центрам або хостингам, а виглядають як трафік від реальних людей.

У звіті також йдеться про негативні наслідки для бізнесу. Атаки ботів призводять до крадіжок облікових записів, зловживань бонусними програмами, спотворення аналітики, саботажу конкурентних платформ та підриву довіри користувачів. Найбільш вразливими галузями залишаються електронна комерція, авіаперевезення, онлайн-банкінг та засоби масової інформації. У багатьох випадках боти не лише завдають фінансових збитків, а й ускладнюють доступ справжнім користувачам до послуг, породжуючи затримки, помилки або навіть повну недоступність сервісів.

У висновках дослідження Imperva закликає бізнес радикально переглянути свої стратегії кіберзахисту. Захист від ботів вже не може бути вузькоспеціалізованою функцією, ізольованою від інших аспектів безпеки – це має стати частиною загальної архітектури ризик-менеджменту. Особливу увагу варто приділити безпеці API, впровадженню поведінкової аналітики, використанню систем виявлення аномалій, багатофакторній автентифікації та регулярному перегляду правил доступу до цифрових сервісів. В умовах, коли шкідливі боти більше не є лише інструментом хакерів-ентузіастів, а перетворилися на потужну індустрію з комерційною логікою, швидкість реагування та глибина технічної підготовки стають вирішальними чинниками кіберстійкості.

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