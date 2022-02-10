Автоматизация – бустер для продаж!

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Сегодня каждый, так или иначе, оценивает для себя необходимость бустера, и кто знает какое еще их количество предстоит в ближайшие годы. Ну, а мы сегодня поговорим о «бустере» для бизнеса – автоматизации.
Казалось бы, автоматизация и гиперавтоматизация (термин, введенный Gartner в 2020 г.) как никогда актуальна для современного бизнеса большого и малого. Я бы даже сказал, что без «бустера» уже почти ни в какую индустрию и не попадешь, даже с «тестом» о дешевой рабочей силе, которая не окупается автоматизацией. Но примечательно то, что заголовок позаимствован мной из статьи Harvard Business Review за январь-февраль 1989 г. В этой публикации авторы убеждают читателя, что автоматизация инструментов продаж и маркетинга добавляет до трети к эффективности!
Как же так? За 35 лет ничего не изменилось? И вопрос автоматизации все так же на повестке дня топ-менеджмента и собственников большинства украинских бизнесов? Давайте взглянем, чем отличается понятие гиперавтоматизации «Новой Нормы» от автоматизации курильщика (зачеркнуто) прошлого века.
|Automation
|Hyperautomation
|Technologies required to perform
|Performed by automation tools
|Performed by multiple machine learning, packaged software and automation tools
|Sophistication of technology
|RPA and task-oriented automation
|Sophisticated AI-based process automation
|Outcome
|Efficient operations
|Smart and efficient operations
|Degree of coverage
|Where relevant: «What processes can we automate?»
|All-encompassing: «Everything that can be automated will be automated»
|Scope
|Is conducted from one platform
|Is an ecosystem of platforms, systems and technologies
Если простыми словами, то автоматизация – это замена ручных рутинных процессов автоматизированными. То есть повышение эффективности за счет замены человеческого труда роботизированным или программным без изменения сути процесса. Гиперавтоматизация, или автоматизация в «Новой Норме» – это полное переосмысление процесса, его переизобретение и дополнение элементами искусственного интеллекта. Другими словами, в эпоху data-driven бизнеса, гиперавтоматизация – это инструмент создания полностью новых бизнес-процессов, основанных на знаниях о пользователях (участниках) процесса, собранных данных и взаимодействии человек-машина или машина-машина (что сейчас модно называть IoT).
Но если все об этом говорят и занимаются, то почему же у большинства получается так не долго (зачеркнуто) не получается? Все просто, в большинстве случаев о ней больше говорят, а делать делегируют кому-то «кого не жалко». Но какие же признаки объединяют успешные проекты?
- Гиперавтоматизация, как и цифровая трансформация, это ответственность СЕО компании. В 92% кейсов успешной трансформации это был персональный commitment СЕО;
- Вовлеченность и мотивированность всех сотрудников, задействованных в переосмыслении и дизайне новых процессов, создаваемой в них ценности и привязке к требованиям пользователей;
- Итерационный подход к созданию новых процессов и сервисов. Согласно исследованиям только 16% компаний, достигших успеха, использовали традиционный подход управления проектами, а 66% применяли гибкие методологии;
- Для успешной реализации необходимо инкорпорирование новых «скилсетов». И 83% компаний достигших успеха привлекали таланты извне, а 50% создавали «стратегические альянсы» с технологическими партнерами;
- Цели по данным изменениям должны находить отражение в KPI на всех уровнях компании;
- И естественно это, должны быть культурные изменения, которые драйвятся в компании на всех уровнях. Как известно, самое большое сопротивление подобной трансформации происходит на уровне менеджеров среднего звена;
- И последнее. Learning in action, learn-> test-> fail-> learn-> test-> success. Или не попробуешь – не узнаешь.
Резюмируя вышесказанное, несмотря на то что автоматизация на повестке дня «бордов» по всему миру уже четыре десятка лет, она меняется вместе с окружающей средой. И подходы, и суть процесса также меняются. Так что про автоматизацию не надо говорить – ею надо заниматься
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