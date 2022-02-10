Автоматизация – бустер для продаж!

10 февраля 2022 г., 13:25

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Сегодня каждый, так или иначе, оценивает для себя необходимость бустера, и кто знает какое еще их количество предстоит в ближайшие годы. Ну, а мы сегодня поговорим о «бустере» для бизнеса – автоматизации.

Казалось бы, автоматизация и гиперавтоматизация (термин, введенный Gartner в 2020 г.) как никогда актуальна для современного бизнеса большого и малого. Я бы даже сказал, что без «бустера» уже почти ни в какую индустрию и не попадешь, даже с «тестом» о дешевой рабочей силе, которая не окупается автоматизацией. Но примечательно то, что заголовок позаимствован мной из статьи Harvard Business Review за январь-февраль 1989 г. В этой публикации авторы убеждают читателя, что автоматизация инструментов продаж и маркетинга добавляет до трети к эффективности!

Как же так? За 35 лет ничего не изменилось? И вопрос автоматизации все так же на повестке дня топ-менеджмента и собственников большинства украинских бизнесов? Давайте взглянем, чем отличается понятие гиперавтоматизации «Новой Нормы» от автоматизации курильщика (зачеркнуто) прошлого века.

Automation Hyperautomation Technologies required to perform Performed by automation tools Performed by multiple machine learning, packaged software and automation tools Sophistication of technology RPA and task-oriented automation Sophisticated AI-based process automation Outcome Efficient operations Smart and efficient operations Degree of coverage Where relevant: «What processes can we automate?» All-encompassing: «Everything that can be automated will be automated» Scope Is conducted from one platform Is an ecosystem of platforms, systems and technologies

Если простыми словами, то автоматизация – это замена ручных рутинных процессов автоматизированными. То есть повышение эффективности за счет замены человеческого труда роботизированным или программным без изменения сути процесса. Гиперавтоматизация, или автоматизация в «Новой Норме» – это полное переосмысление процесса, его переизобретение и дополнение элементами искусственного интеллекта. Другими словами, в эпоху data-driven бизнеса, гиперавтоматизация – это инструмент создания полностью новых бизнес-процессов, основанных на знаниях о пользователях (участниках) процесса, собранных данных и взаимодействии человек-машина или машина-машина (что сейчас модно называть IoT).



Но если все об этом говорят и занимаются, то почему же у большинства получается так не долго (зачеркнуто) не получается? Все просто, в большинстве случаев о ней больше говорят, а делать делегируют кому-то «кого не жалко». Но какие же признаки объединяют успешные проекты?

Гиперавтоматизация, как и цифровая трансформация, это ответственность СЕО компании. В 92% кейсов успешной трансформации это был персональный commitment СЕО; Вовлеченность и мотивированность всех сотрудников, задействованных в переосмыслении и дизайне новых процессов, создаваемой в них ценности и привязке к требованиям пользователей; Итерационный подход к созданию новых процессов и сервисов. Согласно исследованиям только 16% компаний, достигших успеха, использовали традиционный подход управления проектами, а 66% применяли гибкие методологии; Для успешной реализации необходимо инкорпорирование новых «скилсетов». И 83% компаний достигших успеха привлекали таланты извне, а 50% создавали «стратегические альянсы» с технологическими партнерами; Цели по данным изменениям должны находить отражение в KPI на всех уровнях компании; И естественно это, должны быть культурные изменения, которые драйвятся в компании на всех уровнях. Как известно, самое большое сопротивление подобной трансформации происходит на уровне менеджеров среднего звена; И последнее. Learning in action, learn-> test-> fail-> learn-> test-> success. Или не попробуешь – не узнаешь.

Резюмируя вышесказанное, несмотря на то что автоматизация на повестке дня «бордов» по всему миру уже четыре десятка лет, она меняется вместе с окружающей средой. И подходы, и суть процесса также меняются. Так что про автоматизацию не надо говорить – ею надо заниматься

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