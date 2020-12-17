Нафтогаз переведет всех сотрудников в облако

17 декабря 2020 г., 14:53

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Нафтогаз начал внедрение облачного комплекса программ Microsoft 365 для сотрудников Группы.



Сообщается, что в НАК «Нафтогаз Украины», Naftogaz Digital Technologies уже внедрен Microsoft 365 для всех сотрудников. В планах — расширение на всю Группу.



Как отмечается, главная цель интеграции — обеспечение сотрудников современными рабочими местами для повышения эффективности персонала и автоматизации взаимодействия подразделений. Облачные сервисы повышают уровень кибербезопасности и способствуют цифровой трансформации всего предприятия.



Современное рабочее место сегодня — это инструментарий для сотрудников, позволяющий безопасно и качественно выполнять работу из любого места на любом из доступных устройств без потери эффективности и коммуникации с коллегами. Карантинные меры и параллельно набирающий обороты процесс глобальной цифровой трансформации вынуждает компании осознать потребность к адаптации в условиях изменчивого современного рынка.



Microsoft 365 — интегрированная облачная платформа, которая включает программы для продуктивной работы, например Microsoft Teams, Word, Excel и PowerPoint, умные облачные службы и функции киберзащиты.



В компании подчеркнули, что следуя стратегии развития удобного сервиса, Нафтогаз оценивает текущую необходимость в максимально продуктивном сотрудничестве команд, ускорении и упрощении рабочих процессов с помощью ИИ, повышении уровня безопасности данных, обучении сотрудников и адаптации рабочих мест. Это привело к решению интегрировать в рабочие процессы компании облачный комплекс программ Microsoft 365.



Также сообщается, что на данный момент все сотрудники НАК «Нафтогаз Украины» активно применяют облачные инструменты для работы. Первым этапом трансформации процессов стал обмен и доступ документов с удаленных рабочих мест с помощью облачных технологий. Второй этап включал переход на исопльзование сервиса для внутренней коммуникации Microsoft Teams, который по заявлению компании - «оцифровывает» корпоративную структуру компания, делит коллективы на рабочие команды и дает пространство для коллективного общения, вместе с инструментами для видеосвязи, планирования.



Параллельно внедрению новых инструментов, было организовано обучение персонала возможностям искусственного интеллекта, представленным в Microsoft 365. Это должно по мнению руководства Нафтогаз ускорить процесс цифровой трансформацию, который необходим для разумного, продуктивного и эффективного ведения бизнеса.



Постоянный мониторинг безопасности всех устройств компании и контроль данных обеспечивает комплекс Microsoft Security, облачные сервисы корпоративного класса, обладающие уникальными возможностями обеспечения безопасности.



"Учитывая существующий опыт сотрудничества Microsoft с мировыми лидерами нефтегазовой промышленности, мы решили приступить к внедрению лучших практик в сфере ІТ и автоматизации процессов. Внедрение комплекса Microsoft 365 стало еще одним шагом в цифровой трансформации и полной автоматизации бизнес-процессов всех дивизионов Группы. Наши сотрудники эффективнее обмениваются информацией, благодаря чему повышается качество принятия решений", — отметила CIO НАК «Нафтогаз Украины», CEO Naftogaz Digital Technologies Марина Квашнина.



Напомним, что в декабре прошлого года НАК «Нафтогаз Украины» и Microsoft подписали “Меморандум о сотрудничестве”, в котором были зафиксированы намерения по внедрению в компании облачных сервисов для цифровой трансформации ІТ-функций.

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