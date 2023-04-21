ASUS Zenbook S 13 OLED – найтонший у світі 13,3-дюймовий OLED-ноутбук

21 апреля 2023 г., 14:35

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Компанія ASUS оголосила про вихід Zenbook S 13 OLED (UX5304) – за заявою виробника, найтоншого у світі ноутбука з 13,3-дюймовим OLED-дисплеєм. Він також є найбільш екологічним ноутбуком у серії Zenbook.



Zenbook S 13 OLED відзначається надзвичайно тонким корпусом товщиною 1 см і важить лише 1 кг, пропонуючи при цьому високу продуктивність, широкий вибір інтерфейсів підключення і тривалий час автономної роботи. Ноутбук доступний у двох варіантах кольору: новому базальтовому сірому (Basalt Grey) і класичному синьому (Ponder Blue). Він створений за концепцією вуглецевої нейтральності: у конструкції ноутбука використовуються перероблені метали та пластик, паковання має сертифікацію FSC Mix, застосовується новий екологічно чистий технологічний процес плазмової керамізації алюмінію (для версії у кольорі Basalt Grey), безгалогенне виробництво електронних компонентів. Таким чином, ця модель Zenbook є найбільш екологічною, яку коли-небудь розробляла компанія ASUS.



До складу Zenbook S 13 OLED у максимальної конфігурації входить процесор Intel Core i7 13-го покоління, 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5 та SSD 1 ТБ з інтерфейсом PCIe 4.0 x4. Він пропонує користувачеві повний комплект інтерфейсів та акумулятор місткістю 63 Вт·год, що гарантує тривалий час автономної роботи.



Встановлений в Zenbook S 13 OLED OLED-дисплей ASUS Lumina має співвідношення сторін 16:10 та роздільну здатність 2,8 К (2880 x 1800), він сертифікований Dolby Vision, Pantone Validated і VESA DisplayHDR True Black 500.



Щоб створити Zenbook S 13 OLED завтовшки 1 см, який важить лише 1 кг, у ньому використовується низка новітніх технологій і матеріалів. Завдяки цьому інженерам ASUS вдалося зменшити вагу та розміри ноутбука порівняно з попереднім поколінням без шкоди для продуктивності, кількості інтерфейсів та автономності.



Щоб зменшити товщину корпусу, у кришку, яка виготовляється на верстаті з ЧПК, вбудовано ще тоншу повнофункціональну камеру з роздільною здатністю Full HD та ІЧ-сенсором. Крім того, у ноутбуку використовується спеціально розроблена ультратонка OLED-панель, у результаті чого кришка стала на 30% тоншою, ніж раніше.



Завдяки високоточній ЧПК-обробці металевого корпусу, у ньому з’явилося більше місця для компонентів. Друкована плата має меншу кількість шарів та більшу щільність доріжок. Це означає, що вона є легшою і може містити ще більше електронних компонентів, забезпечуючи відповідні робочі характеристики в більш компактному просторі. На материнській платі також є додатковий ультратонкий вентилятор, який збільшує потік повітря з метою покращення охолодження. Усе це робить нижню частину ноутбука приблизно на 25% тоншою, ніж у попередній моделі.



Щоб мінімізувати вагу, робочу панель виготовлено з міцного й легкого магнієво-алюмінієвого сплаву. Ця деталь набуває фінального вигляду після ЧПК-фрезерування, і завдяки міцності конструкції не потребує додаткової опори. Для тачпада ноутбука використовується тонке скляне покриття. Усе це що дало змогу зменшити товщину робочої панелі з клавіатурою на 25%.



За заявою ASUS, новий ультрапортативний ноутбук підтримує до 14 годин відтворення потокового відео, водночас пропонуючи покращене охолодження та збільшену продуктивність порівняно з попередником. Попри компактні розміри, Zenbook S 13 OLED укомплектовано повноцінним набором портів, тож користуватися ним зручно будь-де.



Новий пристрій має сертифікацію EPEAT Gold, який підтверджує мінімальний вплив на навколишнє середовище протягом усього життєвого циклу продукту, від виготовлення матеріалів і процесів виробництва до експлуатації та утилізації. Цей пристрій є найбільш екологічним Zenbook, який будь-коли створювався ASUS. Корпус ноутбука виготовлено з магнієво-алюмінієвого сплаву, отриманого з постпромислових перероблених матеріалів. Це дало змогу зменшити вуглецевий слід більш ніж на 50%. Клавіатура та динаміки пристрою виготовлені з переробленого побутового пластику (PCR), у динаміках також використовується «океанічний» пластик. Змінено й дизайн паковання, щоб гарантувати його повну придатність до перероблювання. У ньому використовується лише папір, сертифікований FSC Mix, виготовлений із деревини лісів, які керуються відповідно до принципів відповідального лісокористування, контрольованої деревини та перероблених матеріалів. А пакувальні вставки розроблені таким чином, щоб їх можна було легкого перетворити на підставку для ноутбука. Крім того, Zenbook S 13 OLED перевищує вимоги стандарту енергоефективності ENERGY STAR щодо енергоспоживання на 43%.



Вперше, під час виготовлення цього ноутбука, було застосовано спеціальний технологічний процес плазмової керамізації металу, за допомогою якого алюмінієва кришка пристрою набуває оригінального вигляду. У цьому процесі використовується чиста вода та електричний струм, і він не потребує органічних сполук, агресивних кислот і важких металів. Цей високоекологічний метод призводить до фізико-хімічних перетворень в алюмінії під час занурення деталі у спеціальну ванну. Результатом є покращення корозійного захисту, зносостійкості, тепловіддачі, твердості й довговічності.



Окрім покращення фізичних властивостей матеріалу, цей процес дозволив отримати поверхню, схожу на натуральний камінь, й це робить кожну кришку унікальною – немає двох однакових пристроїв. Zenbook 13 S OLED проходить суворі випробування за останнім стандартом надійності США військового класу MIL-STD-810H із застосуванням до 12 методів тестування та 26 окремих тестів.



Сертифікований згідно з вимогами програми Intel Evo, Zenbook S 13 OLED оснащений процесором Intel Core i7 13-го покоління, швидкодію якого можна підвищити на 20%, щоб досягнути ліміту потужності (TDP) 20 Вт. Він також оснащений до 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5 і швидкісним SSD PCIe 4.0 x4 місткістю 1 ТБ, а також акумулятором високої місткості (63 Вт·год). Швидке й стабільне мережеве з’єднання забезпечує модуль стандарту Wi-Fi 6E з технологією ASUS WiFi Master Premium.



Новий Zenbook S 13 OLED оснащено двома портами Thunderbolt 4 у вигляді роз’ємів USB-C, які підтримують швидке заряджання, дають змогу під’єднати зовнішні дисплеї 4K та передавати дані зі швидкістю до 40 Гбіт/с, а крім того, ноутбук оснащений виходом HDMI 2.1, портом USB 3.2 Gen 2 Type-A та аудіороз’ємом 3,5 мм.



Для участі у відеоконференціях ноутбук обладнаний ІЧ-камерою Full HD з підтримкою візуальних ефектів і технологією усунення шумів з аудіосигналу на основі алгоритмів штучного інтелекту. Він також підтримує швидкий і безпечний вхід за допомогою функції Windows Hello із розпізнаванням рис обличчя. Аудіосистема, сертифікована Harman Kardon, пропонує звукові ефекти Dolby Atmos та інтелектуальний підсилювач, який у поєднанні з технологією ASUS Audio Booster дає змогу збільшити гучність до 5,25 раза.



Тачпад ASUS ErgoSense, на 9,5% більший у порівнянні з ноутбуком минулого покоління, забезпечує плавну й зручну навігацію, а також має покриття, яке легко очищується від відбитків пальців.



Ноутбук Zenbook S 13 OLED оснащено OLED-дисплеєм ASUS Lumina зі співвідношенням сторін 16:10. ASUS Lumina – це нова категорія OLED-дисплеїв у пристроях ASUS. Вони підтримують ексклюзивні технології ASUS, як-от ASUS Splendid та ASUS OLED Care, а також надають нові переваги, наприклад показник точності кольору Delta E < 1, знижене енергоспоживання та функції захисту панелі.



OLED-дисплей ASUS Lumina в ноутбуку Zenbook S 13 OLED має роздільну здатність 2,8K, час відгуку 0,2 мілісекунди та точність передачі кольорів Delta E <1. Окрім сертифікації Dolby Vision, дисплей також сертифікований DisplayHDR True Black 500, що підтверджує здатність відображати яскраві білі та найглибші чорні відтінки, а також Pantone Validated, що означає найвищу точність кольорів. Підтримка колірної гами 100% DCI-P3 означає здатність відтворювати насичені кольори кінематографічного рівня, а технологія ASUS Splendid дозволяє користувачеві легко перемикатися між різними колірними гамами: DCI-P3, sRGB, Display-P3, Native OLED.



Дисплей цього ноутбука випромінює на 70% менше шкідливого синього світла, що підтверджено незалежними лабораторіями TÜV Rheinland та SGS, покращуючи комфорт для очей під час тривалого перебування перед екраном. Компанія ASUS забезпечує безоплатну заміну OLED-екрана в разі виникнення проблем із вигорянням протягом гарантійного періоду.

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