Google відкриває реєстрацію на третій набір безоплатної програми “Розвивайте кар’єру з Google Cloud: DevOps & Architect”

21 апреля 2023 г., 13:25

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За заявою Google, компанія продовжує безоплатну програму "Розвивайте кар'єру з Google Cloud", яка допомагає українським спеціалістам отримувати цінні навички роботи з хмарними технологіями, і оголошує набір учасників на третій потік. Цей потік триватиме з 10 травня до 8 липня 2023 року та буде фокусуватися на двох важливих для IT-сфери ролях - DevOps та Cloud Architect. Architect і DevOps входять до найбільш високооплачуваних IT-професій в Україні та відповідають за те, аби програмне забезпечення було побудоване та реалізоване надійно й безпечно, щоб ефективно досягати цілей бізнесу.



Учасники цього потоку програми матимуть можливість отримати нові нагороди за здобуті навички, а також безплатні ваучери на складання сертифікаційного іспиту Google Cloud.



Програма “Розвивайте кар’єру з Google Cloud: DevOps та Architect” буде корисною для:



ІТ-фахівців та розробників, які хочуть навчитися працювати з інфраструктурою програмного забезпечення та покращувати її.



Студентів ІТ-сфери, які прагнуть дізнатися про нові підходи та практики, які застосовують DevOps Engineers та Architects для розробки продуктів.



Базовий рівень англійської суттєво полегшить навчання на програмі.



Інформаційний партнер програми ー Міністерство цифрової трансформації України.



Що отримають учасники програми:



- 60 днів безоплатного доступу до всіх курсів на платформі Google Cloud Skills Boost.



- Лекції та відкриті сесії запитань-відповідей від фахівців Google про те, як розпочати свій шлях у DevOps Engineer та Architect, а також технічні воркшопи, карʼєрні консультації.



- Практичний досвід та бейджі навичок Google Cloud (Google Cloud skill badges), які можна додати у свій профіль на LinkedIn.



- Індивідуальні напрями навчання, зокрема з фокусом на DevOps і Architect. Кожен напрям навчання містить колекції контенту, які поєднують онлайн курси за запитом та практичне навчання.



- Нові нагороди за три й більше отриманих бейджів навичок.



- Безоплатні ваучери на сертифікаційний іспит Google Cloud за 12+ бейджів навичок, отриманих протягом перших трьох потоків програми.



Реєстрація вже відкрита. Навчання розпочнеться 10 травня 2023 року. Після завершення реєстрації ви отримаєте електронного листа з інструкцією щодо подальших дій, разом з інформацією про вебінари та воркшопи.



Зазначено, що до кінця 2023 року Google хоче навчити до 10 000 українців, як працювати з хмарними технологіями, щоб сприяти цифровій трансформації України та розширити можливості працевлаштування для ІТ-фахівців та спеціалістів суміжних спеціальностей.

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