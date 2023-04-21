Broadcom випустила швидкий чип для Ethernet-мереж у ЦОД

21 апреля 2023 г., 15:25

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Broadcom випустила новий чип для побудови мережевих технологій, що використовуються у суперкомп’ютерах та центрах обробки даних.

Поява додатків зі штучним інтелектом, таких як ChatGPT від OpenAI та Bard від Alphabet, створила нові виклики для мереж всередині дата-центрів.

Broadcom анонсувала новий чип Jericho3-AI, який може об’єднувати до 32 000 графічних процесорів разом, на базі Ethernet на швидкісті 800 Гбіт/с для кожного. Використовуючи цю унікальну функціональність, структура Jericho3-AI забезпечує щонайменше на 10% коротший час виконання завдань порівняно з альтернативними мережевими рішеннями для ключових тестів ШІ, таких як All-to-All. Це покращення продуктивності має мультиплікативний ефект щодо зниження вартості виконання робочих навантажень ШІ, оскільки означає, що дорогі прискорювачі ШІ використовуються на 10% ефективніше.

Структура Jericho3-AI забезпечує 26 петабіт на секунду пропускної здатності Ethernet, що майже вчетверо перевищує пропускну здатність попереднього покоління, водночас забезпечуючи на 40% меншу потужність на гігабіт. Рішення буде конкурувати з іншою мережевою технологією для суперкомп’ютерів InfiniBand.

Найбільшим виробником обладнання InfiniBand зараз є Nvidia, яка придбала у 2019 р. за 6,9 млрд дол. лідера у розробках цієї технології Mellanox. Nvidia також є лідером на ринку графічних процесорів. Рам Велага (Ram Velaga), старший віцепрезидент і генеральний менеджер Broadcom наголосив, що хоча системи Nvidia-Mellanox є одними з найшвидших суперкомп’ютерів у світі, багато компаній неохоче відмовляються від Ethernet, що постачається різними компаніями та замість цього купувати графічні процесори та мережеве обладнання в одного постачальника сказав. «Якщо ми не створимо найкращий комутатор Ethernet, це зробить хтось інший. InfiniBand - це власне, вертикально інтегроване рішення з одного джерела», сказав Велага.

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