ASUS Chromebook CX1 з українською клавіатурою обійдеться у 15999 грн

12 февраля 2024 г., 16:35

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За заявою ASUS, в Україні розпочато продажі легкого, стильного й екологічного ноутбука ASUS Chromebook CX1, створеного для сучасних користувачів, які живуть у постійному русі.



ASUS Chromebook CX1 оснащений 14-дюймовим дисплеєм із роздільною здатністю Full HD і чотириядерним процесором Intel Pentium Silver. Крім того, він пропонує швидкісний бездротовий модуль Wi-Fi 6 і акумулятор високої місткості, який забезпечує до 12 годин автономної роботи. Кришку ноутбука можна розкривати 180°, що особливо зручно під час обговорення проєктів із колегами або клієнтами.



Завдяки високій продуктивності, надійним засобам захисту і зручним функціям, ASUS Chromebook CX1 підходить для роботи та розваг – він повністю готовий до умов сучасного світу з гібридними формами роботи й навчання.



ASUS Chromebook CX1, що важить 1,47 кг, виготовлено з урахуванням принципів раціонального природокористування, наприклад, у його корпусі використано матеріали з вторинної сировини. Завдяки шарніру, що розкривається на 180°, кришку пристрою можна розмістити горизонтально, що особливо зручно для обміну контентом із друзями або обговорення ідей із колегами.



Завдяки посиленим елементам конструкції ASUS Chromebook CX1 відрізняється підвищеною міцністю і буде надійним помічником у подорожах. Він успішно пройшов випробування на відповідність американському військово-промисловому стандарту MIL-STD-810H. Крім того, пристрій проходить суворі внутрішні тести ASUS, зокрема випробування на стискання панелі, вплив вібрації й падіння, роботу в умовах екстремальних температурах тощо.



Оснащений чотириядерним процесором Intel, ASUS Chromebook CX1 забезпечує високу продуктивність для комфортної роботи з програмами. Він оснащений дводіапазонним модулем Wi-Fi 6 (802.11ax), який забезпечує потужний і стабільний сигнал, а також надзвичайно високу швидкість передачі даних, що дає змогу завантажувати онлайн-контент за мить. Завдяки ексклюзивним технологіям ASUS, зокрема ASUS WiFi Master for ChromeOS, підвищується швидкість, стабільність і радіус дії з’єднання Wi-Fi.



Завдяки можливостям Google Workspace та іншого програмного забезпечення для ефективної роботи, доступного в магазині Google Play, ASUS Chromebook CX1 дає змогу швидко працювати зі списком справ будь-де. Вбудований антивірусний захист і автоматичні оновлення захищають як пристрій, так і дані, що зберігаються на ньому, і гарантують актуальність системи й засобів захисту.



Швидше виконувати завдання з ASUS Chromebook CX1 можна за допомогою голосового помічника. Щоб надіслати електронний лист, знайти документ, прослухати музику, отримати доступ до календаря або налаштувати пристрій розумного дому, достатньо сказати «Окей, Google» і попросити помічника виконати потрібну дію – немає потреби переходити між різними програмами та екранами.



В комплекті з ASUS Chromebook CX1 іде 12-місячна підписка на хмарний сервіс Google One. Вона включає 100 ГБ сховища на Google-диску, Gmail і Google Фото, а також додаткові переваги – і все це в одному сімейному плані, який можна використовувати разом.



ASUS Chromebook CX1 (CX1400CKA) з процесором Intel Pentium N6000, оперативною пам’яттю 8 ГБ і eMMC-накопичувачем на 128 ГБ вже доступний у національних мережах ROZETKA, Comfy, KTC, Brain та інших, а також в офіційному магазині ASUS Україна, за рекомендованою ціною 15999 грн. Пристрій оснащений новою заводською клавіатурою, на якій присутні символи лише української та англійської розкладок.

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