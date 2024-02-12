Головою наглядової ради SAP назначено бувшого президента Nokia

12 февраля 2024 г., 17:20

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Компанія SAP офіційно повідомила про кандидатуру фінського бізнесмена Пекки Ала-Пієтіла (Pekka Ala-Pietila) на посаду голови наглядової ради після того, як нинішній голова Пуніт Ренджен (Punit Renjen) вирішив піти у відставку.

Як зазначається, Пекка Ала-Пієтіла, якому зараз 67 років, має видатний послужний список у сфері європейських інновацій та технологій і має всі можливості для того, щоб очолити успішну трансформацію SAP. Він був президентом корпорації Nokia у 1999-2005 роках та членом Наглядової ради SAP у 2002-2021 роках. Крім того Ала-Пієтіла був головою Групи експертів високого рівня з питань штучного інтелекту Європейської комісії у 2018-2020 роках та головою Фінської програми зі штучного інтелекту у 2017-2019 рр. Наразі він є членом кількох європейських корпоративних рад, зокрема головою наглядової ради голландської компанії HERE Technologies, яка займається розробкою технологій локаційного інтелекту. Пан Ала-Пієтіля має почесні ступені доктора технологій Технологічного університету Тампере та доктора наук Школи бізнесу Університету Аалто.

Пуніт Ренджен, колишній генеральний директор Deloitte, залишає раду директорів через «розбіжності у поглядах на роль голови наглядової ради SAP», - йдеться у заяві компанії, без уточнень.

Ренджен, чия відставка набуде чинності на наступних щорічних загальних зборах SAP 15 травня, був призначений головою в лютому минулого року, щоб замінити співзасновника компанії Хассо Платтнера (Hasso Plattner) після того, як у травні 2024 року закінчиться його двадцятирічний термін перебування на посаді.

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