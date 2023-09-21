AST SpaceMobile досягла космічної широкосмугової стільникової мережі 5G

21 сентября 2023 г., 9:35

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Компанія AST SpaceMobile, яка будує першу космічну широкосмугову мережу стільникового зв’язку, доступну безпосередньо через звичайні мобільні телефони, оголосила про ще один безпрецедентний крок до цілі. Успішно проведено перше в історії з’єднання 5G для передачі голосу і даних між звичайним, немодифікованим смартфоном і супутником.



Інженери компанії продемонстрували космічний 5G-зв’язок, зателефонувавши з Мауї (Гаваї, США), інженеру Vodafone в Мадриді, використовуючи спектр AT&T і тестовий супутник BlueWalker 3 компанії AST SpaceMobile.



Дзвінок 5G був здійснений 8 вересня 2023 року з немодифікованого смартфона Samsung Galaxy S22, розташованого поблизу міста Хана, штат Гаваї, в бездротовій мертвій зоні. Тестування 5G-зв’язку було проведено завдяки співпраці AST SpaceMobile, Vodafone, AT&T та Nokia. В окремому тесті компанія побила свій попередній космічний рекорд сеансу широкосмугової передачі даних стільникового зв’язку, досягнувши швидкості завантаження близько 14 Мбіт/с.



Ці історичні досягнення слідують за квітневою заявою AST SpaceMobile про те, що компанія здійснила перші в історії голосові дзвінки з космосу за допомогою звичайних немодифікованих смартфонів. У червні AST SpaceMobile оголосила, що супутник досяг початкової швидкості завантаження понад 10 Мбіт/с. З червня триває комплексна програма тестування компанії зі своїми партнерами, що включає додаткові голосові дзвінки, відеодзвінки 4G, а тепер і широкосмуговий мобільний зв’язок 5G. Ці швидкості, окрім підтримки базової передачі голосу та тексту, також дозволяють переглядати інтернет-сторінки, завантажувати файли, користуватися додатками для обміну повідомленнями, переглядати потокове відео та багато іншого на звичайних смартфонах.



«Ми знову досягли значного технологічного прогресу, який являє собою зміну парадигми доступу до інформації. З моменту запуску BlueWalker 3 ми досягли повної сумісності з телефонами всіх основних виробників і підтримки 2G, 4G LTE, а тепер і 5G, - заявив Абель Авелан (Abel Avellan), голова і головний виконавчий директор AST SpaceMobile. - Перше успішне підключення широкосмугового зв’язку 5G з космосу безпосередньо до мобільних телефонів є ще одним значним досягненням у сфері телекомунікацій, яке стало першопрохідцем AST SpaceMobile. Ми як ніколи впевнені, що космічний широкосмуговий мобільний зв’язок може допомогти трансформувати інтернет-зв’язок у всьому світі, заповнюючи прогалини та з’єднуючи тих, хто не має зв’язку».



«Ми вітаємо AST SpaceMobile з останнім неймовірним досягненням - здійсненням голосового дзвінка 5G з космосу. Звичайно, ми пишаємося тим, що наше портфоліо AirScale відіграє ключову роль в підтримці цих мереж, але ми не повинні випускати з уваги ширшу картину того, що космічний широкосмуговий стільниковий зв’язок може забезпечити критично важливий зв’язок для недостатньо забезпечених спільнот по всьому світу», наголосив Томмі Уітто (Tommi Uitto), президент мобільних мереж Nokia.



Компанія AST SpaceMobile має понад 2 600 патентів та патентних заявок на свою технологію, а також побудувала найсучасніші об’єкти в Мідленді, штат Техас, загальною площею 185 000 квадратних футів. Компанія також має угоди і домовленості з більш ніж 40 операторами мобільного зв’язку по всьому світу, які мають приблизно 2,4 мільярда абонентів.



AST SpaceMobile впевнено йде до своєї мети - запуску п’яти комерційних супутників BlueBird у першому кварталі 2024 року - і її постійних зусиль, спрямованих на розширення меж можливого в галузі телекомунікацій. Наразі компанія будує супутники BlueBird на своєму заводі в Мідленді, штат Техас.

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