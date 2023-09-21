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Міненерго повідомило, що з планового ремонту вийшов черговий блок теплової генерації на 220 МВт

21 сентября 2023 г., 10:25

Міністерство енергетики України повідомило, що планового ремонту вийшов черговий блок теплової генерації. Він додав до мережі 220 МВт додаткової потужності.

Міненерго наголосило, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів.

Енергетики продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який буде відбуватися в умовах російських атак. Триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації – теплової, гідро- та атомної.

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