«Армія дронів» допомогла уразити 64 ворожі гармати за тиждень

26 сентября 2023 г., 8:25

Ударні підрозділи, що забезпечуються БПЛА в рамках проєкту «Армія дронів», за тиждень уразили ще понад 200 одиниць російської техніки, повідомляє Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

Серед іншого наші воїни продовжують ударними темпами виводи з ладу та знищувати ворожі гармати. Минулого тижня досягнуто нового рекорду – мінус 64 російські гармати. Також оператори дронів уразили 27 танків, 55 вантажівок та багато іншого.

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