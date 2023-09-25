Amazon прискорює АІ-гонку, інвестуючи до 4 млрд дол. в Anthropic

25 сентября 2023 г., 17:25

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Як пише Reuters, Amazon.com сьогодні заявила, що інвестує до 4 млрд дол. готівкою в стартап Anthropic.

Аналітики вважають, що це посилить конкуренцію у сегменті хмарних провайдерів в напрямку штучного інтелекту.

Співробітники Amazon і клієнти хмарних сервісів отримають ранній доступ до технологій Anthropic в рамках угоди. Стартап із Сан-Франциско також зобов'язався покладатися в першу чергу на хмарні сервіси Amazon, включаючи навчання своїх майбутніх моделей штучного інтелекту.

У спільному інтерв'ю керівники хмарного підрозділу Amazon і Anthropic заявили, що негайні інвестиції складуть 1,25 млрд дол., при цьому кожна зі сторін має право ініціювати ще 2,75 млрд дол. фінансування з боку Amazon.

Представники компаній відмовилися повідомити, якою часткою тепер володітиме Amazon в Anthropic, а також про оновлену оцінку стартапу, яка востаннє оцінювалася в понад 4 млрд дол. Amazon заявила, що не отримає місце в раді директорів і що її частка становитиме міноритарну позицію.

Ця новина є, мабуть, найбільшою відповіддю Amazon на виклики з боку Microsoft та Alphabet, які цього року вивели на ринок потужні рішення на базі штучного інтелекту. Угода також демонструє постійне маневрування хмарних компаній для забезпечення зв'язків зі стартапами в галузі АІ, які переформатовують їхню індустрію.

Компанію Anthropic заснували у 2021 році колишні співробітники OpenAI, сестра та брат Даніела (Daniela Amodei) та Даріо Амодеї (Dario Amodei). Останній був віце-президентом з досліджень у компанії Сема Альтмана (Sam Altman). Амодеї були серед тих, хто залишив OpenAI через розбіжності в напрямках розвитку компанії, зокрема щодо співпраці з Microsoft у 2019 році. Anthropic почав розробку власного чат-бота зі штучним інтелектом під назвою Claude. Подібно до ChatGPT, Claude використовує інтерфейс обміну повідомленнями, де користувачі можуть надсилати запити й отримувати докладні та актуальні відповіді. Остання версія системи, Claude 2, вийшла у липні https://ko.com.ua/anthropic_konkurent_openai_predstaviv_svogo_chat-bota_zi_shtuchnim_intelektom_144606

Для Amazon угода, укладена в понеділок, може означати зростання попиту, в тому числі на чипи для АІ. Наприклад, Anthropic погодився працювати над розробкою технології для власних процесорів Amazon Trainium та Inferentia.

Адам Селіпскі (Adam Selipsky), генеральний директор Amazon Web Services, підкреслив, що договір "допоможе зробити моделі Anthropic кращими, допоможе вдосконалити нашу чіп-технологію та інфраструктуру АІ».

Даріо Амодей наголосив, що його компанія "отримала гроші таким чином, що дозволяє їй поставити безпеку на перше місце" і "дозволяє продовжувати масштабувати наші моделі".

Слід додати, що за словами співзасновника Anthropic, компанія продовжує угоду з Google, про яку було оголошено у лютому. Інвестиції тоді склади 400 млн дол., стартап мав намір використовувати власні чипи Google і планував зробити свою технологію доступною через Google Cloud та інші сервіси.

Але завдяки новій угоді Anthropic дає поштовх Amazon Bedrock, сервісу, який залучив тисячі користувачів до створення додатків зі штучним інтелектом.

Клієнти Amazon вже на ранній стадії отримають функції від Anthropic, такі як можливість налаштовувати свій AI. Селіпський повідомив: "Обидві компанії зобов'язуються, що протягом багатьох років майбутні версії Claude будуть доступні на Amazon Bedrock, і це дуже важливо".

LexisNexis, компанія з аналізу даних, працює з Anthropic і Amazon над тим, щоб зробити свої власні можливості пошуку юридичних документів більш "розумними", розповів Амодей. Серед інших клієнтів - Bridgewater Associates та Lonely Planet, додав він.

Anthropic ще не отримала визнання OpenAI, що стоїть за системами GPT-4 і ChatGPT, що є одним з найбільш швидкозростаючих програмних додатків в історії.

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