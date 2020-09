Apple Watch Series 6 и Ко

21 сентября 2020 г., 17:25

Как же я, смотря презентацию Apple, порадовался, что я все-таки нашел в себе силы взять еще в июне, в преддверии WWDC написанный текст и разбавить его комментариями с впечатлениями о watchOS 7. А то потом пришлось бы доказывать, что «а я говорил, а я говорил!». А так – все задокументировано!

Вчерашнее мероприятие по анонсу Apple Watch Series 6 и обновленных iPad мне понравилось, и я даже не представляю себе, как Apple может в будущем вернуться к формату презентаций в прямом эфире. Отлично срежисированные планы, прекрасная картинка, качественные переходы между спикерами – все это отполировано, как и другие продукты Apple. И только бегающий периодически невпопад Крейг Федериги портит всю картину. (Шучу, отлично работает как герой в фильмах, который comic relief – позволяющий расслабиться и посмеяться в серьезных фильмах). Про iPad я расскажу как-нибудь в другой раз, кроме того, что iPad Air на сегодня получается лучшим соотношением стоимости и характеристик, а iPad Pro как-то ушел на задний план со специфическими потребностями узкой ниши. Я как большой фанат Apple Watch с интересом посмотрел анонс и после презентации сразу заказал новое устройство:

Нет смысла пересказывать характеристики новых Apple Watch, скажу лишь то, мне показалось интересным:

– слоган для устройства и вообще модельного ряда. Фокус на здоровье (а не только фитнесе) Apple давно не скрывает, а тут прямо выводит на первое место:

– датчик замера кислорода в крови. Еще в начале эпидемии COVID-19 я купил устройство для таких замеров, потому что говорят, что падение уровня кислорода в крови является одним из ранних факторов, показывающих потенциально наличие вируса в организме. Мне, будучи в высокой группе риска, «самоинформироваться» о подобных изменениях как можно раньше, совершенно не помешает. Apple объявила, что компания уже организовала партнерства с исследовательскими организациями, чтобы можно было использовать эту информацию с датчика для определения факта заражения COVID-19. Да и кто его знает, может, Apple потом придумает еще какую-то новую функциональность для новых датчиков.

– чип U1. Никто не знает еще пока что, зачем он именно, но раз уж он есть, то, наверно, будет хорошо, что он есть. Да, там в интернете есть много теорий про AR, очки Apple и прочее, но пока что это именно теории фанатов, а не реально анонсированные продукты.

– Активный высотометр. Давно хочу сравнить, кто же врет мне о наборе высоты при заездах на велосипеде, компьютер Wahoo или же Apple Watch. С учетом холмистого рельефа в моей местности лучше понимать высоту во время велозаездов и хайкинга будет полезно.

– Увеличенная производительность процессора. А то в Series 5, по сравнению с Series 4, ничего в этом плане не изменилось.

– 5GHz Wi-Fi. Таким образом некоторые из нас узнали, что до этого в Apple Watch был 2.4GHz WiFi.

– Увеличенная яркость всегда активного дисплея. Да, пожалуйста.

– Ускоренная зарядка – всегда полезно, особенно если использовать одни и те же часы для ежедневной активности и потом мониторинга сна ночью.

– Новые циферблаты и ремешки. Приятные мелочи, но обратите внимание, что новый цельный ремешок-петля будет несовместим с различными «плоскими» беспроводными зарядками, которые требуют класть на них часы.

– Отличная тема с возможностью настройки часов для тех родственников (например, дети или пожилые родственники), у которых нет iPhone. Моральную дилемму о мониторинге перемещения и активности детей пусть каждый для себя решает самостоятельно – слежка это или же родительский контроль. Но факт остается фактом, я замечаю, как часы появляются у все большего количества детей, и иметь возможность централизованно настраивать их на родительском iPhone однозначно удобно и полезно.

Короче, для меня это существенный апгрейд, хотя для пользователей в странах, до которых длинные руки Apple дотягиваются плохо, эта версия может показаться не такой привлекательной. Но для того и существуют расширения линейки, что Apple и сделала в этом году. Если раньше параллельно с Apple Watch Series 5 продавались только Series 3, то теперь линейка состоит сразу из трех моделей:

Мы тут недавно в Твиттере немного поспорили с Вадимом Елистратовым из DTF о том, каким мог бы быть Apple Watch SE. Я настаивал на том, что SE может быть только «более простое устройство с современным процессором», как это сделано в случае с iPhone. Короче, никогда такого не было, но тут я ошибся! По сути, Apple взяла нераспроданных запасы Apple Watch Series 4, убрала оттуда функцию ЭКГ, добавила туда высотометр, компас, обновила спикер и микрофон, и будет продавать это по цене от $279 в США. Отличнейшее устройство в качестве первых умных часов для очень многих пользователей, особенно на тех рынках, где, например, ЭКГ вообще недоступна пока что.

Еще пара моментов касательно моих «прогнозов»:

– Apple таки разрешила в watchOS 7 настраивать количество минут упражнений в день (до 60 минут), и количество часов «вставания» (6-12 часов).

– Сервис Fitness+, в рамках которого по подписке будут доступны упражнения с тренерами для 10 видов спорта. Наверно, что-то такое я и имел в виду, когда писал «Хотя бы базовое приложение-тренер для физических упражнений», просто забыл, что теперь все должно быть сервисом и продаваться по подписке.

Говоря, кстати, о подписке, нельзя не отметить единый набор сервисов Apple One, в рамках которого теперь можно за сравнительно небольшие деньги получить сразу все сервисы Apple одним набором. Premier за $30 включает в себя Apple Music ($15 за семейный пакет), Apple TV+ (пока что бесплатный, но вообще $5), Apple Arcade ($5), 2TB of iCloud storage ($10), Apple News+ ($10), and Apple Fitness+ ($10). То есть платя даже сейчас за Apple Music/iCloud/Arcade, у меня набегают те же $30, за которые я смогу получить гораздо больше сервисов. Неожиданно щедро со стороны Apple.

P.S. В комплекте с часами больше не будет зарядки (так я узнал, что раньше она была – всегда брал шнурок и втыкал его куда-нибудь). И больше нет керамических Apple Watch.



