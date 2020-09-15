Главная » Блоги » Александр Пацай Александр Пацай Заметки о WatchOS 7 15 сентября 2020 г., 16:55 0

Tweet Когда я смотрел презентацию новой операционной системы для часов на WWDC, как я не старался, но так и не смог найти для себя функциональность, которая бы привела меня в полный восторг. (Кстати, до сих пор как-то с трудом воспринимаю саму формулировку про операционку для часов). Наверно, это в первую очередь связано с тем, что незадолго до презентации я написал некий список своих пожеланий и замечаний к часам и будущей версии watchOS, и, видимо, мои ожидания к апдейта были существенно завышены. Этот список я раньше не публиковал, так что решил просто пройтись по нему и прокомментировать, что из этого списка осталось актуальным. Самой системой в виде беты я пользовался последние пару месяцев, и впечатлений тоже поднакопилось. Так что это не то, чтобы обзор самой операционной системы, это скорее взгляд на нее через призму моих ожиданий. Здоровье – Замер уровня кислорода в крови. Не уверен, насколько фотоплетизмограмма в Apple Watch Series 5 позволяет это сделать (на мой взгляд неспециалиста – может), но особенно в условиях эпидемии коронавируса это может быть очень полезной функцией Эта функция, к сожалению, не попала в watchOS 7, потому что, скорей всего, Apple решила делать это с помощью нового «железа» – то есть новой модели самих часов. Не удивлюсь, если новые часы, анонсированные сегодня, будут содержать эту функциональность, возможно, даже с новым датчиком. Те, кто не любят Apple, скажут «ну как-то же надо продавать новые модели!». – Только не ленивый не напишет в таком списке про мониторинг сна, хотя я слабо себе представляю эту функциональность без существенного улучшения работы от аккумулятора. Колечко сна, может быть, если такая функция появится Эта функциональность действительно появится в watchOS 7. Как ни странно, я, много лет ждавший эту функциональность, попользовавшись сторонними приложениями, в целом остыл к ней. Ну есть и есть. Иногда, когда приходит уведомление от приложения Здоровье о том, что цель для сна достигнута, я даже немножко радуюсь, но в остальном ни разу даже в анализ особо не заглядывал. И вообще для меня гораздо более важно просто иметь тихий будильник на запястье, и я использую для этого вторые часы, пока основные ночью заряжаются. Так что вопрос батарейки, которую надо каждый день заряжать, все равно остается актуальным. – Функция powernap: включает таймер на определенное время (15-25 минут) с полным отключением всех уведомлений, чтобы быстро подремать днем (тем, у кого есть время для этого, конечно) Да, можно вручную самому включить режим «не беспокоить», «театральный режим» для выключения экрана, и задать таймер (или даже создать Siri shortcut для этих действий), но еще с времен старых фитнес-браслетов Fitbit я хорошо помню эту функциональность и не понимаю, почему бы её не встроить в систему. АПД. Короче, заморочился и сделал шорткат для включения такого режима, потому что от Apple не дождешься. Фитнес – Хотя бы базовое приложение-тренер для физических упражнений Даже не помню, почему это возникло у меня в голове, но мне кажется, что для простых вещей типа HIIT или каких-то занятий с гантелями Apple могла бы добавить свое приложение в Apple Watch. Опять же, это усилит месседж про то, какое это отличное устройство для фитнеса и подстегнет сторонних разработчиков. – Расширение поддерживаемых видов активности для автоматического определения начала упражнения Это я про велосипед, как вы понимаете, в первую очередь – старт тренировки, и её окончание. Но фигушки, ничего такого в watchOS 7 нет. – Возможность автопаузы при заездах на велосипеде, и вообще такое же количество внимания к велосипедам, как и к бегу От этой темы у меня печет давно, и особенно сильно после того, как Apple анонсировала улучшения своих карт для навигации на велосипеде с помощью часов, но ничего для автопаузы велозаездов в watchOS 7 не появилось. А зря. В частности, это влияет на показатель средней скорости, когда останавливаешься на светофорах. Я не понимаю, почему они настолько сознательно эту функцию игнорируют, учитывая, что все сторонние приложения это умеют делать. Но это уже как с мониторингом сна – мне уже практически все равно, потому что основной инструмент для контроля велозаездов у меня велокомпьютер Wahoo Elemnt, а часы – так, чисто колечки активности заполнять. – Возможность настройки времени ежедневных упражнений (30 минут колечка мало) 30 минут – хороший старт, но если каждый день у тебя 80-90 минут упражнений, то хочется уже и норму повысить, чтобы не смотреть на бесконечные анимации многократно заполненного круга. – Пересмотр концепции Move streak, с возможностью добавления бонусных/выходных дней Как человек с непрерывной продолжительностью закрытия кольца активности в 1023 дня на момент написания этой заметки, я уже считаю себя вправе требовать такую функциональность, но Тим Кук меня старательно игнорирует, даже в watchOS 7. – Больше специальных челленджей! Для этого, впрочем, и обновление watchOS не надо. – Месячные челленджи должны учитывать те активности, которые делает пользователь. Я не прошу мне все время предлагать что-то сделать с велосипедом, но хотя бы иногда можно было бы предлагать не пройти пешком расстояние за месяц, а проехать!) Насколько я понимаю, месячные вызовы сейчас являются максимально нейтральными и создаются такими, чтобы не требовать никакого дополнительного оборудования от человека (в частности, велосипеда). Поэтому в списке задачи обычно либо пройти/пробежать расстояние, набрать определенное количество минут упражнений или активных калорий, или удвоить цель активности несколько раз. Но если видно, что я 20 раз в месяц катаюсь на велосипеде, то искусственный интеллект мог бы и проявить как раз-таки интеллект, и догадаться, что мне можно предложить что-то для велосипеда. Другое – Возможность более тонкой настройки компликейшенов, с возможностью опций по времени, и т.д. Возможно, более умные компликейшены для той же погоды, которые, когда все хорошо, показывают температуру, а когда приближается дождь – иконку капель Ну, в общем, watchOS 7 в этом плане куда-то туда и движется, с более гибкой кастомизацией компликейшенов и настройками циферблатов. Такими темпами к watchOS 8, глядишь, и магазин циферблатов завезут. – Low Power Mode, как в iOS (то есть что-то более гибкое, чем переход сразу в максимально ограниченный power Reserve) Такой функции в watchOS 7 все еще нет. Можно, наверно, тоже что-то автоматизировать с помощью Shortcut, но специальная функция могла бы это делать гораздо лучше. – Уведомление об удалении от устройства (и возможность послать сигнал на свои другие apple устройства – find my, грубо говоря) И этого нет, хотя могло бы быть полезным. Одна из странных проблем, с которой я столкнулся с часами, вытекает из, возможно, не очень стандартного метода использования часов. Я использую две пары часов: AW5 как ежедневные часы, и AW2 для сна и будильника. Так вот, когда я надеваю AW2 вечером, я получаю туда все уведомления с «наградами» за активность этого дня, которые я уже видел на AW5. Это приятно, но бессмысленно, как мне кажется, и оптимизация этой синхронизации – было бы полезно. Собственно, из описания все понятно. И нет, эта проблема с watchOS 7 не решена. Правда, на Apple Watch 2 watchOS 7 и не поставить – а вдруг там синхронизация будет лучше работать. Наверно, самая фундаментальная проблема, которую я вижу в watchOS – это Force Touch, а, точнее, «невидимость» таких взаимодействий. Сложно сосчитать, сколько раз я кому-то из пользователей говорил «нажми посильнее на часах, там есть команда». Мне кажется, это, как и 3D Touch, могло бы замениться каким-то другим механизмом взаимодействия для большей очевидности интерфейса. А вот это в watchOS 7 таки сделали, что довольно толсто намекает на то, что в следующих часах поддержки Force Touch просто не будет. Скрытые команды заменили пунктами на экране, что решает проблему, о которой я говорил выше. Смешно было наблюдать, как в некоторых бетах Force Touch для определенной функции уже убрали, а экранную команду еще не добавили. Но сейчас, ближе к релизу, я такого уже не замечаю. Другие функции, которые появились в watchOS 7, кажутся интересными, но я не упомянул выше: – поддержка вида занятия «Танцы». Ну наконец-то! Хотя, конечно, танцор из меня тот еще, и я все равно не танцую, это просто ирония. – напоминание о мытье рук. В принципе, полезная штука в условиях эпидемии, да и вообще, хотя я все равно считаю, что её надо было выпускать в виде обновления в апреле-мае, а не ждать watchOS 7 в почти октябре. Но она так меня задолбала – то тем, что не срабатывала во время мытья, то тем, что срабатывала во время чистки зубов, что я её просто выключил. – кстати, как и на iOS, теперь, если срабатывает микрофон у устройства, то на экране показывается специальный символ микрофона, чтобы просигнализировать об этом. Мелочь, а приятно. Заметки о WatchOS 7

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