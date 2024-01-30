Apple погодився на альтернативні магазини додатків для ЄС

30 января 2024 г., 17:45

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Apple анонсувала зміни, які дозволять запуск альтернативних магазинів застосунків для iOS/iPadOS для користувачів в Євросоюзі. Вони будуть виглядати як окрема програма на iPhone або iPad. Їх зможе створити практично будь-який розробник, за умови відповідності критеріям Apple щодо підтримки користувачів, перевірки додатків та наданні гарантійного letter of credit на суму в 1 млн євро.

Власники альтернативних магазинів мають щорічно сплачувати збір у розмірі 0.5 євро за кожну установку їхньої програми. Інші розробники додатків будуть платити такий самий збір Core Technology Fee, у разі перевищення порога в 1 млн установок з альтернативних магазинів.

Розробники матимуть можливість вибрати, в яких магазинах вони розміщуватимуть свої програми. При цьому в разі App Store вони платитимуть лише 17% замість 30%. Якщо зараз вони відповідають вимогам для зниженої комісії 15% – тоді 10%. В разі, якщо вони не погодяться з новими правилами участі, то збережуть нинішню комісію.

Глава Epic вже прокоментував, що Apple пропонує умови, які перекручують суть конкуренції та порушують вимоги Digital Markets Act. Але при цьому підтвердив, що Epic готується запустити свій App Store цього року.

Втім чого так зраділи всі, хто не проживає в Євросоюзі, я не зрозумів. Нововведення ніяк не відіб'ються за його межами. Не найближчі кілька років, я так думаю.

До речі, крім того тепер європейським користувачам буде запропоновано вибрати бажаний браузер, а розробники браузерів зможуть використовувати альтернативні движки, а не лише задовольнятися Safari. Ну і звісно, з'являться можливості використовувати сторонні платіжні системи й ставити на них посилання з додатків.

Все це, знову ж таки, буде дійсно лише на території країн Євросоюзу. І на згадці browser choice screen мене відвідує deja vu. Пам'ятається, одну невелику, але м'яку компанію саме в Євросоюзі вже змушували робити подібне. У результаті майже нічого не змінилося. Якісь частки трафіку отримали дуже невеликі браузери, які часто були надбудовою над IE. Втім Opera та Firefox, навпаки, продовжили втрачати аудиторію. А найсильніше виріс Chrome, який фактично став новою монополією.

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