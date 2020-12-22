Apple начнет производство автомобилей в 2024 году?

22 декабря 2020 г., 9:25

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Reuters не раскрывая источники сообщила, что в Купертино ведутся активно разработки автомобиля и по планам Apple первая его модель появится в 2024 г.



Слухи о том, что Apple нанимает сотрудников и разрабатывает собственный электрокар распространяются уже давно. Даже якобы существовал соответствующий Project Titan с 2014 года. Дуг Филд, ветеран Apple, работавший в Tesla, вернулся в компанию, чтобы возглавить проект в 2018 году, и уволил 190 человек из команды проекта год спустя.



Якобы с тех пор компания достаточно продвинулась вперед, и теперь нацелена на создание автомобиля для потребителей, сообщили Reuters сразу два человека, знакомые с деталями проекта, но попросили не называть их имен, поскольку планы Apple пока не разглашаются.



По словам еще одного неразглашаемого источника, знакомого с конструкцией аккумуляторов Apple, центральное место в стратегии компании занимает новая конструкция именно этой компоненты, которая может «радикально» снизить стоимость авто и увеличить запас его хода на одном заряде.



Наблюдатели отмечают, что Apple будет строиться вокруг программного обеспечения, которое станет главным элементом разработки.



Как отмечают многие эксперты, создание автомобиля представляет собой проблему для цепочки поставок даже для Apple, компании с большими запасами наличности, которая ежегодно производит сотни миллионов устройств. Но автопром несколько иначе устроен и даже Tesla Илона Маска потребовалось 17 лет, прежде чем компания наконец-то превратилась в прибыльного производителя автомобилей.



«Если и есть на планете компания, у которой есть для этого ресурсы, то это, вероятно, Apple. Но в то же время это никак не смартфон», - сказал человек, работавший над Project Titan.



Остается неясным, кто будет собирать автомобиль под брендом Apple, но источники говорят, что это будет сторонний производитель. Но многие аналитики считают, что выпуск этой продукции станет выгоден только в случае, если будет выпускаться минимум 100 тыс. единиц.



По слухам ранее Apple вела переговоры с Magna International однако они были прекращены.



Также сообщается, что из-за разразившейся пандемии, дату начала производства могут отодвинуть до 2025 года или даже позже.



Вероятно, автомобиль Apple будет оснащен несколькими лидарными датчиками для сканирования на разные расстояния. Тут стоит отметить, что компания уже использует лидары в Apple iPhone 12 Pro и iPad Pro.



Что касается автомобильного аккумулятора, то Apple, вероятно, планирует использовать уникальную «одноэлементную» конструкцию с материалом, обеспечивающим более высокую емкость. Речь может идти про LFP - фосфата лития-железа, аккумуляторы на его основе не так перегреваются и безопаснее, чем другие типы литий-ионных батарей.



Apple отказалась комментировать по запросу Reuters свои планы или будущие продукты.

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