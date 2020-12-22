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За квартал поставщики облачных услуг инвестировали в развитие 37 млрд долл.

22 декабря 2020 г., 10:25
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За квартал поставщики облачных услуг инвестировали в развитие 37 млрд долл.

За квартал поставщики облачных услуг инвестировали в развитие 37 млрд долл.


Synergy Research представила исследование капзатрат крупнейших игроков в сегменте публичных облачных услуг.

Как отмечается, в третьем квартале нынешнего года капитальные траты компаний, работающих в этом сегменте достигли очередного максимума  - 37 млрд долл., что на 18% выше, чем было год назад. Также отмечается, что с начала нынешнего года по данному направлению было инвестировано 99 млрд долл., тут рост в годовом сравнении составил 16%.

В числе лидеров с крупнейшими инвестированиями Synergy Research называет Amazon, Microsoft, Tencent и Alibaba. Тогда как траты Apple на развитие датацентров снижались, как и у Google. Следом за первой семеркой по капзатратам идут IBM, JD.com, Baidu, Oracle и NTT.

Основная часть трат операторов, по заявлению аналитиков, идет на строительство ЦОД и их оснащение оборудованием. На данный момент в мире насчитывается 573 крупных центра обработки данных.

Synergy Research анализирует 20 крупнейших глобальных провайдеров облачных и онлайн-услуг, которых исследовательская компания называет гиперскейлеры. Общая выручка этих компаний за три квартала текущего года увеличилась на 15%, превысив 1,1 трлн долл.

″Как и предполагалось, гиперскейлеры с минимальными трудностями походят глобальный шторм из-за пандемии короновируса. Рост их продаж и капитальные траты в нынешнем году измеряются двузначными числами, как следствие в создание ЦОД эти компании увеличили инвестиции на 18% по сравнению с 2019 г. Как правило, более 80% оборота гиперскейлеров приходится на облачные услуги и онлайн-сервисы, все это оказалось крайне востребованным в период пандемии. Для укрепления своих позиций они были вынуждены наращивать мощности своих центров обработки данных и это хорошая новость для компаний работающих в этой экосистеме», заявил старший аналитик Synergy Research Джон Динсдейл (John Dinsdale).

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