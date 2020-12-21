ПО Nvidia NGC впервые представлено на AWS Marketplace

21 декабря 2020 г., 17:45

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Клиенты Amazon Web Services отныне могут прямо с торговой площадки AWS Marketplace получить доступ к каталогу из более двух десятков программных продуктов NGC компании Nvidia.

Это оптимизированное к работе с графическими акселераторами ПО предназначено для ускорения таких задач, как глубокое обучение, машинное обучение и высокопроизводительные вычисления (HPC). Оно состоит из различных фреймворков машинного обучения и комплектов разработки (SDK), которые упакованы в контейнеры, благодаря чему пользователи могут запустить их всего несколькими щелчками мыши. NGK предоставляет клиентам возможность разрабатывать, создавать и обучать модели ИИ и максимально быстро вводить их в эксплуатацию.

Большая часть продуктов NGC ориентирована на конкретные приложения. Например, Nvidia Clara Imaging представляет собой прикладную платформу, ускоряющую тренировку и логические выводы нейросетей глубокого обучения для медицинской визуализации. Nvidia Merlin, это платформа открытого бета-тестирования для создания крупномасштабных рекомендательных систем, а Nvidia HPC SDK — набор компиляторов, библиотек и инструментов для рабочих нагрузок HPC.

Как подчёркивается в официальном блоге AWS, Nvidia никогда ранее не продавала свои решения NGC через посторонние магазины, но размещение 21 продукта NGC на AWS Marketplace имеет ряд несомненных преимуществ.

Пользователям станет проще находить необходимое программное обеспечение, а затем запускать его на инстансах Amazon EC2 P4d, которые работают на новейших графических процессорах Nvidia A100 и обеспечивают наилучшую возможную производительность обучения ИИ и логических умозаключений. Ресурс AWS Marketplace гарантирует доступ к самому последнему ПО NGC, поскольку обновляет свой каталог сразу же, как только выходят новые версии программ.

Также большим подспорьем для клиентов будет возможность использовать облачные службы AWS, такие как SageMaker, которые упрощают создание, тренировку ИИ-моделей и их развёртывание в облаке AWS.

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