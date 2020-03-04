Украинский рынок интернет-рекламы в прошлом году вырос на треть

4 марта 2020 г., 14:55

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Объем рынка интернет-рекламы в прошлом году в Украине составил 12,6 млрд грн, что превышает результат 2018 г. на 35%. Такие данные получил Комитет по вопросам интернет-рекламы при Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) по результатам исследования поисковой и медийной рекламы в феврале этого года. Исследование происходило на основе перекрестного анализа данных анкетирования крупнейших рекламных агентств, сайтов и сейлз-хаусов Украины.

Согласно анализу данных, которые были предоставлены ведущими компаниями для проведения исследования, доля мобильного платного поиска в 2019 г. выросла до 73% по сравнению с 66% в 2018 г. и 56% в 2017 г.

Средняя стоимость клика по состоянию на конец 2019 г. составила 4,53 грн и превысила результат предыдущего периода на 40%. Так, самая высокая стоимость клика составила 23,70 грн в категории «Закон и правительство». Наименьшей же стоимость клика была в категориях «Справочные материалы» и «Новости и медиа» — 0,25 грн.

Результаты второй части исследования, а именно по медийной рекламе в Украине, указывают на непрерывный рост год к году.

Больше всего средств рекламодателей в прошлом году было инвестировано в цифровое in-stream видео и баннерную рекламу (доли 39,5% и 34,6% соответственно). In-page video заняли 12,5%, нестандартные решения — 8,6%, спонсорство — 4,8%.

Также в результате исследования была определена доля Programmatic размещений, которая составила со стороны агентств 32,9% и 51,2% со стороны продавцов. В указанный период доля социальных медиа и мессенджеров (FB, Instagram, Twitter, YouTube, Skype, Viber и другие) составила 45,5%, что на 11% превышает результат за 2018 г.

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