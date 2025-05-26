Главная » Новости Acer розпочинає продаж моніторів серії ProCreator 26 мая 2025 г., 16:35 0

Tweet Компанія Acer представила нові монітори серії ProCreator. Вони мають стати помічниками для представників творчих професій завдяки дисплеям із високою роздільною здатністю, що пройшли сертифікацію за допомогою ПЗ Calman. Ці монітори підтримують новітнє ПЗ Acer Creator Hub і надзвичайно точно відтворюють широку гаму кольорів (Delta E < 1). Окремі моделі мають екран на основі OLED-матриці або сенсорний дисплей і вбудовану вебкамеру для спільної роботи та проведення відеоконференцій. Вони також можуть підтримувати технології AMD FreeSync Premium Pro і NVIDIA G-SYNC.



Окрім того, компанія Acer повідомила про появу серії портативних і складаних двоекранних моніторів, а також компактних світлодіодних проєкторів, які однаково добре підходять для найрізноманітніших потреб.



Новітні монітори серії Acer ProCreator створено для представників творчих професій, зокрема дизайнерів, редакторів, фотографів і фахівців з анімації, що потребують пристроїв із високими показниками чіткості зображення та точності відтворення кольорів. Усі моделі лінійки пройшли сертифікацію за допомогою ПЗ Calman, яка засвідчує відповідність суворим стандартам точності та стабільності відтворення кольорів у різних робочих процесах.



Монітори постачають із пакетом адаптивного ПЗ Acer Creator Hub, яке забезпечує зручне керування пристроями та дає користувачам змогу користуватися більшою кількістю можливостей у творчості. Завдяки функції вибору колірного простору (Color Space) можна задати палітру, що якнайкраще підходить для певних завдань, наприклад вебдизайну (sRGB), роботи з відео (DCI-P3) або обробки фотографій (Adobe RGB). Функція калібрування кольору (Color Calibration) забезпечує зручне налаштування колірного простору, а також яскравості й температури кольорів за багатьма профілями. Функція розділення екрана (Split Screen) дає змогу оптимізувати робочий простір для одночасного виконання декількох завдань, розділивши його на окремі зони.



Монітор ProCreator PE320QXT має екран формату 6K (6016×3384), а ProCreator PE270XT – 5K (5120×2880). Обидва монітори забезпечують охоплення 99% колірних просторів DCI-P3 та AdobeRGB, відтворюючи відтінки з надзвичайно високою точністю (Delta E < 1). Пристрої сертифіковано на відповідність вимогам стандарту VESA DisplayHDR 600. Вони вирізняються зручним й інтуїтивно зрозумілим сенсорним керуванням, а також мають вбудовану камеру з роздільною здатністю 8 Мп, яка однаково добре підходить для відеоконференцзв’язку та спільної роботи в режимі реального часу. Крім того, монітори оснащено стійкою ErgoStand, завдяки якій користувачі зможуть встановити екран під оптимальним кутом.



Монітор ProCreator PE320QKX має дисплей на основі матриці QD-OLED з роздільною здатністю 4K UHD (3840×2160), що відтворює кольори з глибиною 10 бітів і забезпечує охоплення 99% колірних просторів sRGB і DCI-P3. Пристрій точно відтворює відтінки (Delta E < 1) і пройшов сертифікацію на відповідність вимогам стандарту VESA DisplayHDR True Black 400, що регламентує якість передавання тіней, а також загальну деталізацію та контрастність зображення. Частота оновлення зображення сягає 240 Гц, а час відгуку пікселів (PRT) становить 0,01 мс, тож монітор підійде для роботи з анімацією. Пристрій підтримує технології AMD FreeSync Premium Pro та NVIDIA G-SYNC, які забезпечують плавне відтворення зображення без розривів, затримок і артефактів.



Портативний монітор ProCreator PE160WU оснащено екраном на основі OLED-матриці з діагоналлю 16 дюймів і роздільною здатністю WQXGA+ (2880×1800). Завдяки компактності його за потреби можна буде взяти із собою в дорогу. Пристрій забезпечує охоплення 100% колірного простору DCI-P3 та відтворює відтінки з високою точністю (Delta E < 2), а частота оновлення зображення сягає на 120 Гц. Монітор сумісний із настінними кріпленнями типу VESA.



Портативні монітори Acer PD163QT і Acer PD243YE оснащено двома екранами з широкими кутами огляду. Завдяки цим особливостям їх вподобають користувачі, яким часто доводиться виконувати декілька завдань одночасно. Дисплеї обидвох моніторів мають роздільну здатність Full HD (1920×1080), а продумана конструкція дає змогу розгорнути їх під кутом до 315°, тож пристрої однаково добре підійдуть для читання та спільної роботи, а також для показу й перегляду презентацій.



Монітор PD243YE відтворює зображення плавно і без мерехтіння, адже частота оновлення сягає 100 Гц, а PD163QT вирізняється зручним й інтуїтивно зрозумілим сенсорним керуванням. Обидві моделі втілили в собі новітню технологію Acer VisionCare, яка захищає очі користувача від перевтоми під час тривалого користування пристроєм.



Монітор Acer PM191QE вирізняється надтонким корпусом і компактною конструкцією. Його оснащено регульованою підставкою, за допомогою якої можна змінювати кут перегляду. Екран має роздільну здатність Full HD (1920×1080), а частота його оновлення в режимі розгону може сягати 100 Гц. Усі три портативні монітори сумісні з настінними кріпленнями типу VESA.



Новий портативний проєктор Acer PD1810 має елегантний корпус білого кольору та підтримує роздільну здатність 4K UHD (3840×2160). Яскравість сягає 1000 лм ANSI, а показник охоплення колірного простору Rec. 709 – 125%. Завдяки такому поєднанню характеристики пристрій забезпечує бездоганне відтворення контрастних і деталізованих зображень навіть за яскравого освітлення. Світлодіодне джерело випромінювання втілило в собі новітні технології ColorBoost LED і ColorPurity+, що гарантують високу насиченість кольорів.



Проєктор вирізняється надзвичайно високою частотою оновлення, – до 240 Гц за роздільної здатності 1080p, – а також низьким рівнем затримок на вході (4,2 мс) та загалом. Такі характеристики гарантують надзвичайно плавне відтворення якісного зображення, а підтримка стандарту HDR10 – ширший діапазон яскравості. Пристрій можна легко пристосувати для роботи в будь-якому просторі. Завдяки функції 1,43-кратного цифрового масштабування зображення він може створити проєкцію розміром близько 2,5 м (100 дюймів) із відстані 2,5 м. Проєктор PD1810 оснащено портом USB Type-C, який забезпечує безперебійне підключення мобільних пристроїв, зокрема телефонів, ноутбуків, планшетів і ігрових консолей, за допомогою лише одного кабелю. Функція HDMI CEC дає змогу керувати пристроями з інтерфейсом HDMI за допомогою пульта та вимикати їх одночасно з проєктором. Проєктор оснащено двома динаміками потужністю 5 Вт, які відтворюють звуковий супровід відеоряду на гідному рівні, а інтерфейс HDMI має зворотний аудіоканал для підключення зовнішніх підсилювачів і динаміків. Також варто зазначити, що в комплект постачання моделі Acer PD1810ic входить спеціальний адаптер, завдяки якому проєктор можна використовувати в бездротовому режимі.



Інтелектуальний проєктор Acer PD1520s стане в пригоді користувачам, яким часто доводиться брати пристрій із собою. Він важить близько 1,3 кг і має корпус завтовшки 53 мм. Завдяки такій компактній конструкції його за потреби можна легко перевозити у звичайній сумці. Пристрій має джерело світла з яскравістю 1200 лм ANSI та підтримує роздільну здатність Full HD (1920×1080). Його оснащено інтелектуальною системою керування, що забезпечує безпосередній доступ до матеріалів, платформ потокових трансляцій та ігор за допомогою популярних програм. Проєктор PD1520s може працювати в режимі дублювання екрана з бездротовим підключенням, а також відтворювати мультимедійні матеріали з USB-накопичувача.



Проєктор PD1810 має спеціальний режим «Футбол» для відтворення зображення на великих екранах, як у кінотеатрі, та кріплення до стелі, що автоматично коригує орієнтацію пристрою відповідно до його положення. Щоби користувачам було якомога зручніше, розробники наділили обидва проєктори функціями автоматичного фокусування, двовимірної корекції трапецієподібних спотворень і чотирикутної корекції. Завдяки цьому рішенню проєктори можна встановлювати під різними кутами, не витрачаючи часу на складні регулювання та налаштування під час монтажу. Ресурс пристроїв сягає 30 000 год, що дає змогу суттєво зменшити загальну вартість їхнього життєвого циклу. Крім того, проєктор Acer PD1810 має спеціальний екологічний режим роботи для заощадження електроенергії.



Разом із цими виробами компанія Acer демонструє на виставці COMPUTEX 2025 ще один портативний ультракороткофокусний проєктор з інтелектуальною системою керування – PD1520U. Цей пристрій підтримує роздільну здатність Full HD, має світлодіодне джерело випромінювання з яскравістю 2000 лм і може створити проєкцію розміром близько 2,5 м (100 дюймів) із відстані 44 см. Завдяки вазі 730 г та компактному розміру цей проєктор можна взяти із собою та встановити де завгодно, перетворивши на екран практично будь-яку поверхню.



• Монітор Acer ProCreator PE320QXT надійде в продаж в Україні (орієнтовно, в III кварталі) з початковою ціною від 56999 грн.

• Монітор Acer ProCreator PE270XT надійде в продаж в Україні (орієнтовно, в III кварталі) з початковою ціною від 42999 грн.

• Монітор Acer ProCreator PE320QKX надійде в продаж в Україні (орієнтовно, в III кварталі) з початковою ціною від 65999 грн.

• Монітор Acer ProCreator PE160WU надійде в продаж в Україні (орієнтовно, в III кварталі) з початковою ціною від 28999 грн.



• Монітор Acer PD163QT надійде в продаж в Україні в III кварталі з початковою ціною від 18999 грн.

• Монітор Acer PD243YE надійде в продаж в Україні в III кварталі з початковою ціною від 23999 грн.

• Монітор Acer PM191QE надійде в продаж в Україні в III кварталі з початковою ціною від 6999 грн.



• Проєктор Acer PD1810 надійде в продаж в Україні в другій половині 2025 року з початковою ціною від 31999 грн.

• Проєктор Acer PD1810ic з бездротовим адаптером надійде в продаж в Україні в жовтні з початковою ціною від 32999 грн.

• Проєктор Acer PD1520s надійде в продаж в Україні в серпні з початковою ціною від 28999 грн. Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD 0

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