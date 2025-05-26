Vodafone впровадила технологію енергоощадження Powerstar 2.0 на базі AI

26 мая 2025 г., 17:35

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В умовах війни та загрози блекаутів питання енергетичної безпеки та сталості мережі стає питанням виживання. Vodafone та Huawei вперше в Україні реалізували інноваційний проєкт з енергоощадження на базі платформи PowerStar 2.0, заснованої на штучному інтелекті. Цей програмний продукт дозволив оператору мобільного зв’язку значно знизити споживання електроенергії на базових станціях без втрати якості зв’язку та швидкості передачі даних.

PowerStar 2.0 – це AI-платформа, яка в режимі реального часу аналізує навантаження на мережу, активність абонентів та автоматично вимикає незадіяні ресурси, частоти, канали та обладнання на базових станціях у періоди низької активності – переважно вночі або у денні години у менш завантажених районах. Усі дані обробляються в периметрі Vodafone Україна, з цією метою компанія встановила додаткові сервери.

PowerStar 2.0 запроваджено на близько 6000 базових станціях мережі Vodafone Україна. За перший місяць економія електроенергії склала 6,5%, що у перерахунку становить понад 12 мегават-годин за добу.

«Енергозбереження – це не лише питання витрат. Це питання стійкості мережі у кризових ситуаціях, зокрема при блекаутах. Завдяки новій технології ми не тільки зменшуємо енергоспоживання, а й подовжуємо час автономної роботи базових станцій від акумуляторів», – зазначає Євгеній Фрунза, технічний директор Vodafone Україна.

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