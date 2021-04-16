Acer намерена усилить корпоративное направление

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Онлайновая конференция Acer Virtual Summit 2021 включила как раздел подведения итогов развития бизнеса компании в нашей стране за 2020 год, так и представление новинок в ключевых направлениях.

Свое выступление Дмитрий Елизаров, глав регионального представительства Acer, начал с рассказа о рыночных трендах в Европе и Украине. Он отметил, что в условиях удаленной работы и учебы, в прошлом году ощутимо возросли продажи ИТ-решений. Так в Европе этот рост превысил 30%, опередив бытовую технику и потребительскую электронику. Среди самых быстро развивающихся сегментов ИТ-рынка оказались ноутбуки, чей сбыт увеличился на 31%, продажи наушников выросли на 44%, а для мониторов этот показатель еще выше — 49%. Еще более динамичной оказалась игровая сфера, где портативные компьютеры прибавили 56%, наушники — 49%, а мыши — 35%.

Дмитрий Елизаров: «Acer в Украине намерена в ближайшее время усилить корпоративное направление»

Анализ сегмента ноутбуков на европейских рынках показал, что в среднем увеличение их продаж составило 24%. При этом рекордные темпы зафиксированы в Турции (71%), Казахстане (59%) и Румынии (41%). В нашей стране рост сбыта лэптопов оказался близким к среднеевропейскому — 22%. Дмитрий Елизаров отметил, что бизнес ноутбуков Acer в нашей стране развивается быстрее роста рынка в целом, постоянно наращивая свою долю на протяжении последних пяти лет. И в 2020 г она достигла 16%.

Направление игровых компьютеров стало одним из наиболее быстро развивающихся в последние годы. Примечательно, что в 2020 г доля игровых ПК в общем сбыте среди европейских стран оказалась самой высокой в Украине (35%). Если сравнить этот показатель с 2019 г, когда он был равен 27%, можно сделать вывод, что карантинные меры подстегнули данный сегмент. По итогам 2020 года, Acer вошла в TOP3 этого направления с долей 23%, по данным GfK.

Еще одно интересное направление — ультратонкие ноутбуки. В среднем по Европе доля таких решений составила 40%, но этот показатель существенно отличается в различных странах. Так наибольшим он оказался в Великобритании (свыше 50%), тогда как в Украине — 22%. В этом сегменте украинского рынка Acer удерживает лидерство второй год подряд, достигнув в 2020 г показателя 25,9%.

Остановившись на планах Acer на 2021 год, Дмитрий Елизаров сообщил, что приоритетными направлениями для компании в нашей стране являются игровые и ультрпортативные компьютеры, решения для творчества, образовательный и корпоративный сегменты.

По словам выступающего, в настоящее время около 90% объема продаж Acer в нашей стране приходится на потребительский сегмент. Но компания намерена активизировать и корпоративное направление, где она предлагает широкий спектр персональных компьютеров, мониторов и периферии. Предлагает Acer и серверы, доступные как в башенном форм-факторе, так и для размещения в стойке. Имеются в линейке производителя и тонкие клиенты, и системы хранения. Как заявил Дмитрий Елизаров, серверы Acer уже поставлялись в Пенсионный фонд Украины, Казначейство, НБУ в рамках финансирования Мирового банка, а также за бюджетные средства.

Важной составляющей успеха на корпоративном рынке является развитая сервисная сеть Acer, охватывающая все областные и районные центры. Компания предлагает и расширенный гарантийный сервис с продлением срока его действия.

Продолжило программу мероприятия выступление Сергея Шульги, менеджера по маркетингу из киевского офиса Acer, который познакомил с новинками. Его презентация началась с новых ноутбуков Aspire 3, которые позиционируются как решения начального уровня, но при этом позволяющие выполнять достаточно требовательные к вычислительным ресурсам задачи. Эти лэптопы оснащаются процессорами Intel Core и позволяют устанавливать до 16 ГБ оперативной памяти DDR4. При оснащении встроенной системы хранения данной серии можно совмещать NVMe SSD форм-фактора M.2 объемом до 1 ТБ с жестким диском до 2 ТБ.

Сергей Шульга познакомил с новыми ноутбуками Acer

Конструкция практически всех новых ноутбуков Acer предусматривает использование механизма крепления экрана, который при его открывании немного приподнимает корпус. Это улучшает вентиляцию и эргономику. А в новых Aspire 3, кроме того, экран раскрывается на угол до 180 градусов. Отметим также, что дисплей с разрешением Full HD окаймлен тонкими рамками и поддерживает функцию защиты от голубого излучения Acer BlueLightShield. Доступны варианты экранов с диагоналями 14, 15.6 и 17.3 дюйма.

Коммуникационные возможности Aspire 3 включают два порта USB 3.2 Gen 1 и один USB 2.0, а его беспроводной адаптер Wi-Fi поддерживает Wi-Fi 5 (802.11ac).

На украинском рынке новые Aspire 3 (A315-35) ожидаются в августе по ориентировочной цене от 8499 грн.

Выступающий также остановился на ультратонких ноутбуках Swift 1, которые построены на чипах Intel Pentium Silver, что позволяет использовать только пассивную систему охлаждения в корпусе толщиной менее 15 мм. При размере экрана 14 дюймов, масса лэптопа составляет 1,3 кг. Благодаря тонким рамкам соотношение экрана к площади крышки — 84%. Среди особенностей новинки — возможность автономной работы до 16 часов. А функция ускоренной зарядки позволяет пополнить за 30 минут запас аккумулятора для работы в течение 4 часов.

В новинке установлен беспроводной адаптер Intel Wi-Fi 6 (GIG+), а встроенный сканер отпечатков пальцев позволяет задействовать функцию Windows Hello. Поддерживается и голосовой помощник Cortana.

В украинской рознице новые ноутбуки Swift 1 SF114-34 доступны по цене от 13999 грн.

Новые лэптопы Swift 3 при компактных размерах имеют достаточно мощное оснащение. В модификации с 14-дюймовым экраном устанавливаются процессоры Intel, а в 16-дюймовых — чипы AMD последнего поколения, а также до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. В этих ноутбуках реализовано гибкое управление системой охлаждения с помощью клавиатурных сочетаний. А в самой СО используется усовершенствованная крыльчатка, что позволило улучшить отвод горячего воздуха на 5-10%. Кроме того, конструкция клавиатуры со вводом воздушного потока также увеличила его интенсивность на 8-10%.

Корпус Swift 3 цельнометаллический, благодаря чему в 14-дюймовом форм-факторе он весит 1,2 кг, а в 16-дюймовом — 1,8 кг. Толщина не превышает 15,9 мм.

Емкость аккумулятора новинки позволяет в автономном режиме до 18 часов работать в режиме воспроизведения видео, а с помощью теста MobileMark14 достигнут показатель 16 часов. Стоит отметить и возможность зарядки от встроенной батареи внешних устройств через порт USB-A даже в выключенном состоянии.

Модель Swift 3 (SF314-511) стоимостью от 17599 грн ожидается в мае, Swift 3 (SF314-43) ценой от 16999 грн должна поступить в июне, а старт продаж Swift 3 (SF316-51) от 24799 грн в планах на июль.

Новый гибридный ноутбук Spin 5 выполнен в соответствии с требованиями спецификации Intel EVO. При диагонали экрана 13,3 дюйма вес корпуса из магниево-алюминиевого сплава — 1,2 кг, а его толщина — 14,9 мм.

Экран на базе IPS-матрицы крепится на шарнире с возможностью поворота на 360°, его разрешение — 2256×1504 при соотношении сторон 3:2. Интересно, что антимикробные свойства имеет не только защитное стекло Corning Gorilla Glass, но и покрытие рабочих поверхностей ноутбука.

Для работы с сенсорным экраном в комплект поставки входит стилус Acer Active с технологией Wacom AES 1.0. Использованный в нем супер-конденсатор позволяет за 15 с пополнять заряд для работы в течение 90 минут.

Аппаратная платформа включает процессор Intel Core i7 11-го поколения с графикой Intel Iris Xe, встроенный накопитель PCIe Gen 4 SSD объемом до 1 TB и до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. Заявлено, что время автономной роботы достигает 15 часов.

При отсутствии порта Ethernet подключение к локальной сети обеспечивается адаптером Killer Wi-Fi 6 AX1650, в активе также два разъема USB-C с поддержкой Thunderbolt 4.

Модель Spin5 (SP513-55N) ценой от 34999 грн ожидается в украинской рознице уже в ближайшее время.

Топовый Porsche Design Acer Book RS выполнен в фирменном дизайне и комплектуется так же оформленными аксессуарами: мышкой и рюкзаком. Ноутбук базируется на процесоре Intel Core 11-го поколения, дискретной графике NVIDIA GeForce MX350, PCIe SSD объемом до 1 ТБ.

Сенсорный экран с диагональю 14-дюймов на IPS-матрице Full HD защищен антимикробным стеклом Corning Gorilla Glass. Для дисплея заявлен цветовой охват 100% системы sRGB и максимальная яркость 340 нит.

Беспроводные коммуникации включают адаптер Intel Wi-Fi 6 (GIG +) и Bluetooth 5.1. В набор портов входят USB-C и Thunderbolt 4.

Корпус из углеволокна весит 1,2 кг при толщине 15,99 мм. Встроенная батарея мощностью 56 Вт*час позволяет работать автономно до 17 часов.

Ноутбук Porsche Design Acer Book RS (AP714-51) стоимостью от 79999 грн уже поступил в украинскую розницу.

На презентации были также представлены и обновленные игровые ноутбуки NITRO 5 в форм-факторах 15,6 и 17,3 дюйма. Они построены на платформе AMD Ryzen 5000 и дискретной графике GeForce RTX 3080, оснащены до 32 ГБ оперативной памяти DDR4 3200 МГц, а также позволяют установку до двух M.2 PCIe SSD или SATA SSD, а также жесткого диска до 2 ТБ.

Дисплей с разрешением Full HD поддерживает частоту 360 Гц, а в версии QHD обеспечивается 165 Гц. При времени отклика 3 мс, максимальная яркость достигает 300 нит.

Система охлаждения включает две крыльчатки с технологией Acer CoolBoost, задействовано также четырехконтурное выпускное отверстие.

Модель Nitro5 (AN517-41) стоимостью от 30299 грн уже в продаже, а Nitro5 (AN515-45) ценой от 29699 грн должна поступить в розницу в ближайшее время.

Необычный дизайн использован в игровом ноутбуке Predator Triton 300 SE. Благодаря металлическому шасси цвета «сияющего серебра» толщиной 17,9 мм этот мощный портативный компьютер можно смело использовать и в бизнес-среде. Аппаратная платформа новинки включает процессоры Intel Core i7 11-го поколения, графику NVIDIA GeForce RTX 3060, до 24 ГБ оперативной памяти DDR4 на 3200 МГц и PCIe SSD емкостью 1 ТБ. Для модели заявлено до 10 часов автономной работы.

Система охлаждения включает 3D-вентилятор AeroBlade 5-го поколения и направляющие Vortex Flow для формирования в корпусе потока воздуха в нужном направлении.

Дисплей на IPS-матрице с диагональю 14 дюймов и разрешением Full HD обеспечивает частоту обновления 144 Гц.

Коммуникационные возможности новинки включают адаптер Killer Wi-Fi 6 AX1650i и порт Thunderbolt 4.

Ноутбук Predator Triton 300Se (PT314-51s) ценой от 41299 грн должен вскоре появиться в украинской рознице.

Выступающий также познакомил с новинками семейства ConceptD, нацеленного на создателей медийного контента. Были представлены ноутбуки ConceptD 3 и ConceptD 3 Ezel. Последний отличается шарниром Ezel с ресурсом 20 тыс. складываний, позволяющим превращать экран в мольберт с изменяющимся углом наклона. В этих сериях доступны модели с 14- и 15,6-дюймовыми экранами. Они обеспечивают цветовой охват 100% sRGB, а их точность передачи цветов Delta<2. Дисплеи получили сертификацию PANTONE. Они покрыты матовым стеклом Corning Gorilla Glass.

Новинки построены на процессорах Intel Core i7-10750H или i510300H, могут комплектоваться дискретной графикой NVIDIA GeForceGTX 1650/1650Ti, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и M.2 PCIe SSD до 1 ТБ.

Цельнометаллический корпус из магниево-алюминиевого сплава позволил добиться массы 1,35 кг в 14-дюймовой версии, тогда как 15,6-дюймовая весит 1,59 кг. Система охлаждения такой мощной системы шумит не более уровня 40 дБА и включает две крыльчатки и направляющую потока воздуха Vortex Flow. Для новинки заявлена автономность до 20 часов.

Обе модели Acer ConceptD 3 (CN315-72G)стоимостью от 56099 грн и Acer ConceptD 3 Ezel (CC315-72G) ценой от 53499 грн уже доступны в рознице.

А завершилась презентация знакомством с защищенным 14-дюймовым ноутбуком Acer ENDURO N3, отвечающим требованиям рейтинга IP53. Он нацеливается на тех профессионалов, которым приходится работать в условиях, требующих защиты оборудования от воды со всех сторон. Поэтому все порты дополнительно защищены уплотнителями, а клавиатура имеет дренажные отверстия для слива жидкости. А усиленная конструкция корпуса по ударостойкости отвечает стандарту MIL-STD 810G. При этом ноутбук остался достаточно легким и компактным: при толщине 24,85 мм он весит 1,985 кг.

В конфигурацию входят процессор Intel Core™ i7 10-ого поколения, дискретная графика NVIDIA MX230, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4, жесткий диск до 1 ТБ и PCIe Gen3 NVMe SSD 512 ГБ. Для нее заявлена автономность до 13 часов.

Модель Acer ENDURO N3 (EN314-51W) ценой от 26599 грн должна поступить в июне.

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