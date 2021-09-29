Accenture нарастила годовой доход на 14% до 50 млрд долл.

29 сентября 2021 г., 16:15

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Компания Accenture представила результаты работы за IV квартал и полный финансовый год, закончившийся 31 августа 2021 г.



Квартальная выручка выросла на 24% и составила 13,4 млрд долл. Разводненная прибыль на акцию достигла 2,20 долл., что на 11% больше, чем в прошлом году. Операционная прибыль составила 2,4 млрд, операционный денежный поток - 2,2 млрд долл. Операционная рентабельность (operating margin) была на уровне 14,6%, увеличившись на 30 базисных пунктов.



Новые заказы за IV кв. принесли компании 15 млрд долл., что демонстрирует рост за год на 7% . Из указанной суммы 8 млрд долл. пришлись на консалтинговое направление (53% новых заказов) и 7,1 млрд долл. — на услуги аутсорсинга.



За полный финансовый год выручка составила 50,5 млрд дол., увеличившись на 14%. Операционная прибыль по итогам 2021 финансового года составила 15,1%, продемонстрировав рост на 40 базисных пунктов. Операционный денежный поток в 2021 финансовом году составил 9 млрд долл., а свободный денежный поток — 8,4 млрд долл.



Новые заказы за прошедший финансовый год выросли на 20% до 59,3 млрд долл., из них на консалтинговой направление пришлось 30,6 млрд долл. (52% новых заказов), остальное - на услуги аутсорсинга.

Выручка по направлениям деятельности за год распределилась следующим образом: коммуникации, медиа и технологии - 10,29 млрд долл. (прирост на 16%);

услуги для организаций финансового сектора - 9,93 млрд долл. (прирост на 17%);

здравоохранение и государственные услуги - 9,50 млрд долл. (прирост на 16%);

продуктовое направление: 13,95 млрд долл. (прирост на 10%);

природные ресурсы: 6,86 млрд долл. (прирост на 4%).



«Наши результаты показывают преданность и упорный труд 624 тыс. наших сотрудников. Мы достигли этих показателей, инвестируя в команду Accenture, в возможности, необходимые нашим клиентам, а также благодаря исполнению целей в области устойчивого развития — от прогресса в инклюзивности и многообразии, до использования возобновляемых источников энергии, достигающего сейчас 50% в региональных подразделениях по всему миру. Конечно, в это непростое время, эта победа не сложилась бы без поддержки наших клиентов и сообщества», отметила Джули Свит, главный исполнительный директор Accenture.

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