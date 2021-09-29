TCL выпустила смартфоны с технологией Nxtvision

29 сентября 2021 г., 15:35

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Компания TCL представила серию смартфонов TCL 20, в которых акцент сделан на качество экрана.



Отмечается, что технология Nxtvision, разработанная TCL, обеспечивает насыщенность и точность цветопередачи, детализацию и контраст изображения. Функция перевода SDR в HDR в реальном времени обеспечивает контрастность при просмотре как офлайн-видео, так и видеороликов на YouTube и сериалов в потоковых сервисах. Технология Nxtvision также предлагает ряд функций для защиты зрения и снижения нагрузки на глаза.



Обе модели оснащены 6,67-дюймовый FHD+ IPS-экраном с круговой поляризацией и двумя динамиками, обеспечивающими стереозвучание.



Как сообщается, смартфоны серии TCL 20 прошли проверку Google по программе Android Enterprise Recommended на соответствие стандартам безопасности и требованиям к производительности и поэтому могут быть рекомендованы для использования в корпоративном сегменте. Базовым модулем фотокамеры TCL 20L+ стал сенсор на 64 Мп.



При обычном использовании TCL 20L может держать заряд батареи до двух дней. Смартфон обладает возможностью быстрой зарядки.



От старшей модели смартфон TCL 20L отличается тем, что основной сенсор камеры имеет разрешение 48 Мп. Объем памяти - 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.

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