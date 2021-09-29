Huawei намечает переход в хранении данных от D2D2T к F2F2X

29 сентября 2021 г., 16:45

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На конференции Huawei Connect 2021 компания Huawei предложила новую концепцию построения процесса резервного хранения данных: переход от D2D2T (диск на диск на ленту) к F2F2X (флешь-память на все). Отмечается, что эта тенденция уже заметна, о чем свидетельствует внедрение на базе флешь-памяти первичного хранилища, ускоряющего различные сценарии и нагрузки на центры обработки данных.



Однако, несмотря на то что первичное хранилище уже перешло на флеш-накопители, вся инфраструктура хранения, особенно технология защиты, остается устаревшей. Форма D2D2T была введена 15 лет назад, что делает ее недостаточной для решения новых проблем.



Увеличение объема важных прикладных данных приводит к увеличению времени резервного копирования, что представляет собой серьезную проблему для всех организаций.

Когда клиенты сталкиваются с системным сбоем, для них важно восстановить данные как можно быстрее, но старая технология требует длительное и непредсказуемое время восстановления.



Эти задачи выполняются в течение всего дня, и неудачный процесс резервного копирования может вынудить инженера по эксплуатации и техническому обслуживанию встать по среди ночи, чтобы возобновить работу, или выполнять ее в рабочее время, что, как правило, негативно сказывается на производительности производственной системы.



"Теперь нам нужна революция для перехода от D2D2T до F2F2X. Для облегчения этого шага нам необходимо значительно повысить производительность резервного хранилища. Например, для обеспечения более низкого уровня RTO и мгновенного восстановления данных при повторном использовании нам, безусловно, необходимо повысить эффективность восстановления. По мере развития отрасли нам необходимо рассмотреть возможность безопасного хранения данных на третьих платформах, таких как общедоступное или частное облако организации, а также на дисковых системах, лентах и дисках blue-ray", - рассказал г-н Майкл Фань, руководитель отдела продаж систем хранения данных подразделения корпоративных технологий компании Huawei.

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