Абонентам lifecell в роумінгу тепер доступний 5G

15 мая 2023 г., 14:35

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За заявою lifecell, абоненти оператора у роумінгу в низці країн отримали можливість користуватись 5G-зв’язком, якщо смартфон підтримує цей стандарт.



Через війну багато абонентів lifecell були змушені виїхати за межі України. Відтепер абоненти lifecell в Болгарії, Австрії, Фінляндії, Домініканській Республіці, смартфони яких підтримують стандарти 5G, зможуть користуватися перевагами нового покоління зв’язку. Зазначено, перелік країн, де абонентам lifecell буде доступний новий стандарт зв’язку, постійно збільшуватиметься. П’яте покоління мобільних мереж передбачає високошвидкісну передачу даних без затримок, високу місткість каналів та можливість розвитку сучасних технологій: телемедицини, інтернету відчуттів, тактильного інтернету, безпечного безпілотного транспорту тощо.



Щодо розвитку 5G в Україні, нагадаємо, ще у 2019 році lifecell та “Ericsson Україна” розгорнули демонстраційний сегмент мережі п’ятого покоління та провели успішне тестування швидкості, під час якого було досягнуто пікову пропускну здатність завантаження даних у 25,6 Гбіт/с в діапазоні ультрависоких частот 28 ГГц. У 2020 році оператор розгорнув тестовий сегмент 5G в центральному офісі в Києві, щоб досліджувати можливості технології.

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