Oppo закриває підрозділ з розробки чипів через падіння продажів смартфонів

15 мая 2023 г., 13:35

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Як пише Reuters, китайський виробник смартфонів Oppo заявив, що закриває свій підрозділ з розробки мікросхем, посилаючись на невизначеність у світовій економіці та індустрії смартфонів.

Компанія, що виробляє один з найбільш продаваних брендів смартфонів в Китаї, заявила, що припинить діяльність свого підрозділу Zeku, який був створенний у 2019 році. Там було розроблено MariSilicon X, нейронний процесор (NPU), що покращує зображення для відео- та фотозйомки на смартфонах.

"Через невизначеність у світовій економіці та індустрії смартфонів нам доводиться вносити складні корективи для довгострокового розвитку", - сказав представник компанії.

Китайський ринок смартфонів, найбільший у світі, намагається відновитися після одного з найсильніших падінь в історії, оскільки споживачі, які заощаджують, продовжують отримуватися від великих покупок навіть після зняття обмежень на поширення нульового рівня COVID-19.

У 2022 році поставки смартфонів впали на 14%, а загальний обсяг продажів пристроїв вперше за десять років опустився нижче 300 мільйонів одиниць. У першому кварталі загальний обсяг поставок смартфонів впав на 11% у річному обчисленні до 67,2 мільйона одиниць, що є найнижчим квартальним показником з 2013 року, повідомила Canalys минулого місяця.

Oppo та її китайські конкуренти, такі як Xiaomi, створили власні підрозділи з розробки мікросхем, прагнучи до самодостатності після того, як США наклали санкції на підрозділ Huawei Technologies, що займається виробництвом смартфонів, позбавивши її можливості отримувати ключові компоненти.

Нагадаємо, що Oppo належить компанії BBK Electronics, яка також володіє Vivo, ще одним найбільш продаваним брендом смартфонів.

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