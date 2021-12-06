5G – чтобы было

6 декабря 2021 г., 16:05

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На организованной «Киевстар» встрече с президентом компании Александром Комаровым обсуждался широкий круг проблем из сферы мобильной связи в нашей стране. В том числе, речь шла и о перспективах появления в Украине связи пятого поколения.

Глава «Киевстар» в своем выступлении привел интересную статистику развития технологии высокоскоростной передачи данных в своей мобильной сети. За последние три года абоненты оператора ощутимо увеличили потребление данных в сети с помощью технологии 4G: в среднем в месяц один человека загружает 7 ГБ, для сравнения в 2018 г этот показатель составлял 2,3 ГБ. При этом заметно увеличилась продолжительность пребывания в онлайне: 23 дня в месяц в 2021 г против 18 дней в месяц в 2018 г. И конечно же значительно выросло число смартфонов с поддержкой 4G: 16,6 млн в 2021 г, тогда как в 2018 г их насчитывалось 6,5 млн.

В настоящее время оператор активно внедряет 4G в регионах, стремясь по максимуму охватить «глубинку» страны. Напомним, что в октябре 2019 г «Киевстар» подписал меморандум, согласно которому вязал на себя обязательства обеспечить для 90% населения страны покрытие 4G. И к ноябрю 2021 г оператор выполнил это обязательство. По словам Александра Комарова, дальнейшее расширение охвата жителей глубинки требует значительных инвестиций, которые не окупятся в разумные сроки. Поэтому пока в планах «Киевстар» активная работа в обеспечении 4G вдоль всех международных дорог Украины: на 90% эта задача будет решена уже к концу текущего года.

Оператор поставил перед собой задачу на ближайшие 3-4 года по дальнейшему развитию технологии 4G. Это включает такие направления, как внедрение MIMO 4x4 и Massive MIMO, агрегация частот, а также подключение в свой рабочий спектр новых несущих 2100 и 2300 МГц. И если перечисленное выше в основном затрагивает операторскую часть, то VoLTE непосредственно влияет на пользовательский опыт. Как сообщил Александр Комаров, в сети «Киевстар» уже насчитывается 200 тысяч контрактных абонентов, которые используют эту технологию. В планах на 2022 г расширение ее поддержки и для предоплаченных. Сложность внедрения VoLTE связана с ее индивидуальной настройкой для каждой модели смартфона, впрочем это уже выполнено для более чем 60 моделей, и эта работа продолжится.

А вот внедрение 5G пока остается на горизонте перспективного планирования. Причинами тому является как не урегулированный в нашей стране законодательный аспект, так и отсутствие потенциала использования 5G на нашем потребительском рынке. Согласно приведенному в выступлении Александра Комарова прогнозу, к 2025 году в нашей стране количество терминалов с поддержкой 5G достигнет 5,1 млн шт., что будет соответствовать доле в 25% от общего числа используемых смартфонов. Понятно, что при таком их количестве оператору будет просто невозможно оставаться в стороне. Поэтому не отказываясь от внедрения, «Киевстар» предполагает его выполнить без особой спешки. «Если ты не в тренде, тебя обойдут», - резюмировал тему 5G Александр Комаров.

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