«Киевстар» о тенденциях мобильного рынка Украины           

13 октября 2020 г., 17:23

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Оператор провел встречу с журналистами, где поделился своим видением ситуации как на локальном, так и на глобальном телекоммуникационном рынке.

В нынешних условиях мероприятия в формате живого общения стали исключением из правила, тем интереснее было воспользоваться случаем, чтобы пообщаться напрямую с экспертами. Конечно же, центральным на этой встрече стало выступление главы «Киевстар» Александра Комарова. И хотя его презентация называлась «Незважаючи на COVID-19, телеком почувається добре», приведенные в ней данные о потерях индустрии впечатляют: по оценкам оператора, потери сегмента мобильной связи в нашей стране из-за пандемии в 2020 году составляют около 3 млрд грн, из которых половина пришлась на «Киевстар».



Среди наиболее важных трендов мобильного рынка – динамичное увеличение потребления трафика абонентами оператора: так во II кв. нынешнего года этот показатель достиг 5 ГБ, увеличившись за год на 54%. Но при сравнении с Западной Европой, где на одного абонента приходится 10,2 ГБ, становится ясно, что перспективы дальнейшего увеличения весьма впечатляющие. Сыграла свою роль в увеличении передачи голоса двухмесячная изоляция: в среднем в месяц на абонента пришлась 641 минута, тогда как год назад – 571 мин. Для сравнения, на Западе абоненты потребляют 331 минуту. Как признались эксперты «Киевстар», отвечающие за качество сервиса, в период строгого карантина, приходилось постоянно поддерживать баланс между запросами, связанными с голосовыми вызовами, и сессиями передачи данных.

Еще одним неожиданным эффектом двухмесячного строгого карантина стало весьма заметное сокращение абонентской базы «Киевстар», составившее около 600 тыс. По мнению главы компании, это связано с оттоком, так называемых, мульти-симочников, которые лишь изредка пользовались услугами оператора. При этом лояльные клиенты увеличили потребление услуг.

Вполне логичным стало заметное сокращение голосового трафика в роуминге, оцениваемое в 63%. По признанию Александра Комарова, это существенно уменьшило валютные поступления оператора.

Компания стремится расширить спектр услуг, и нынешний переход на удаленную работу дал дополнительный импульс развитию такого направления, как работа с бизнес-клиентами. В частности, за второй квартал свыше 2600 компаний было подключено к услуге «Офис, там где ты». В целом, диверсификация является трендом на телекоммуникационном мировом рынке: например в структуре доходов таких операторов, как AT&T, Verizon и Telstra, на B2B-сервисы приходится около 30%. У «Киевстар» он пока находится в пределах 1%, но оператор намерен активно наращивать этот показатель. В частности, перспективным для оператора видится сервис «Больших данных», в рамках которого клиенты получают рекомендации на основе анализа активности пользователей. Этот и другие облачные сервисы для бизнес-клиентов оператор разработал в партнерстве с Microsoft.

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