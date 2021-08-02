ZTE выпустила смартфон нового поколения Axon 30 с подэкранной камерой

2 августа 2021 г., 11:45

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Компания ZTE представила в Китае смартфон нового поколения Axon 30 с подэкранной камерой.



"Экран и фотография - два направления развития в будущей эволюции смартфонов. Сегодня мы представляем наш смартфон нового поколения ZTE Axon 30 с подэкранной камерой. Эта модель дает пользователям принципиально новый уровень визуального восприятия по сравнению с предыдущим поколением за счет экрана, занимающего всю площадь устройства", заявил старший вице-президент компании ZTE и руководитель ее подразделения мобильных устройств Ни Фэй заявил:



Как отмечается, для достижения оптимального баланса между производительностью дисплея и формой экрана компания ZTE смогла решить ряд технологических проблем, совершив качественный скачок. Для того, чтобы скрыть фронтальную камеру были разработаны: специальная пиксельная матрица, уникальные схемы формирователя, независимая интегральная схема визуализации, более светочувствительная камера 4-в-1 с большим размером пикселя, эквивалентным 2,24 мкм.



Особо подчеркивается, что экран в зоне подэкранной камеры является первым в мире с высокой плотностью пикселей - 400 PPI. Это может обеспечивать необходимую производительность дисплея при сохранении высокой светопроницаемости и улучшенной зрительной интеграции с экраном в целом. Его оригинальная компоновка схемы обеспечивает возможность синхронизации между фронтальной камерой и традиционной областью отображения, гарантируя тем самым более естественный переход между ними. . Для повышения светопропускания зоны подэкранной камеры используются 7 слоев высокопрозрачных материалов и 3 специальные технологии обработки.

ZTE Axon 30 также является первым смартфоном с подэкранной камерой, имеющим экран с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касаний 360 Гц.



Модель ZTE Axon 30 оснащается экраном с активной матрицей на органических светодиодах диагональю 6,92 дюйма и кинематографическим соотношением сторон экрана 20,5:9. Экран на 100% охватывает цветовую гамму DCI - P 3 и поддерживает 10-битную разрядность цвета и 1,07 млрд цветов.



По заявлению производителя, это первый в мире смартфон, обладающий тремя сертификатами защиты зрения, включая TUV , SGS и UL. Экран устройства ZTE Axon 30 эффективно снижает синее излучение, защищает зрение и обеспечивает уменьшение силы постоянного тока, снижая утомление глаз, вызываемое мерцанием экрана, а также обеспечивая пользователям многочисленные возможности для защиты своего зрения.



ZTE Axon 30 построен на базе восьмиядерной ("1+3+4") мобильной платформой Qualcomm Snapdragon870 G (3,2 ГГц). В устройстве также реализована самостоятельно разработанная технология слияния памяти, использующая часть свободного пространства для хранения данных, чтобы расширить оперативную память до 5 ГБ.



В последнее время одним из ключевых элементов серии ZTE Axon стал высокоэффективный фотографический функционал. Модель ZTE Axon 30 продолжает эту тенденцию, она оснащена 4-объективной камерой с элементами искусственного интеллекта, в том числе 64-мегапиксельной основной камерой, широкоугольной (120°) камерой, 3-сантиметровым макрообъективом и объективом с большой глубиной резкости. Таким образом, она может позволить пользователям легко экспериментировать с различными сценариями съемки. Кроме того, она может обеспечивать одновременную съемку с использованием нескольких камер, предоставляя пользователям различные перспективные возможности для съемки. Помимо прочего, камера имеет функцию «суперночного режима», способную подавлять ночной шум с помощью алгоритма искусственного интеллекта.



Новая камера оснащается различными классическими фильтрами и поддерживает фильтры 3 D Lut, позволяющие пользователям дорабатывать изображения по своему вкусу.



Модель ZTE Axon 30 поддерживает двустороннюю стабилизацию видеосигнала для основной и широкоугольной камер, которая позволяет повышать четкость и устойчивость изображения при динамической видеосъемке. Имеющиеся в этом телефоне интеллектуальные функции короткой видеосъемки для видеоблогов VLOG поддерживают эффект "наезда Хичкока", эффекты регулировки резкости, встроенное быстрое воспроизведение, замедленную съемку и обратную перемотку. Кроме того, аппарат оснащен динамическими, художественными и многими другими шаблонами для эффектной съемки, позволяющими пользователям без труда выполнять съемку в различных стилях.



Что касается интерфейсов 5G, модель ZTE Axon 30 имеет функцию super antenna 3.1, оснащенную "антиблокировочной" антенной системой и сдвоенной антенной Wi-Fi. Независимо от того, удерживается ли смартфон вертикально или горизонтально, она может предотвращать блокирование антенны руками. Уникальный алгоритм распознавания сетей может помочь телефону рациональным образом идентифицировать лучший вариант подключения.



Модель ZTE Axon 30 имеет сверхтонкую конструкцию корпуса и весит 189 г при толщине всего 7,8 мм. Это сочетается с ультраузким безелем, двойной поясной линией и динамичным оптимизированным дизайном



Аппарат оснащается аккумулятором емкостью 4200 мА·ч и поставляется с устройством быстрой зарядки мощностью 55 Вт . Система тройного охлаждения, состоящая из большой пластины жидкостного охлаждения и графенового композитного материала гарантируе неизменно высокую производительность, по уверениям производителя.

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