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Объем мирового рынка облачных услуг достиг 47 млрд долл.

2 августа 2021 г., 12:35
Объем мирового рынка облачных услуг достиг 47 млрд долл.

Глобальные расходы на услуги облачной инфраструктуры во втором квартале 2021 г. увеличились на 36% "YoY", превысив, тем самым 47,0 млрд долл. По подсчетам Canalys, результат предыдущего квартала удалось улучшить на 5 млрд долл., а прошлого года – на 12 млрд долл.

Стабильная динамика развития связывается с активной цифровой трансформацией бизнеса в период пандемии и, в этом контексте, значительно возросшим интересом к облачным решениям.

На трех ведущих провайдеров пришлось 61% общеквартальных расходов. Amazon Web Services (AWS) сохраняет лидирующую позицию – благодаря увеличению выручки в облачном направлении на 37% "YoY", компания обеспечила почти треть (31%) общей выручки рынка. В Тор-3 также вошли Microsoft Azure (+51% "YoY", доля рынка 22%) и Google Cloud (+66% "YoY", доля рынка 8%).

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