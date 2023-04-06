6 апреля 2023 г., 15:45

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Управління комісара з питань конфіденційності Канади (OPC) розпочало розслідування відносно OpenAI, компанії, що стоїть за ШІ-чатботом ChatGPT, у зв'язку зі скаргою на збір, використання і розкриття особистої інформації без згоди. Це розслідування проводиться на тлі нещодавніх зусиль федерального уряду і спільноти дослідників штучного інтелекту з регулювання розробки та впровадження технологій ШІ.

У 2022 році канадський уряд представив законопроєкт C-27 – комплексне законодавство про конфіденційність, яке створить перший у Канаді закон, що регулює високоефективні системи ШІ. Якщо законопроєкт ухвалять, він створить нормативну базу для проєктування, розроблення, використання і надання систем ШІ.

Регулятори конфіденційності Франції та Ірландії звернулися до Італії, яка нещодавно заблокувала ChatGPT через проблеми з дотриманням законодавства про персональні дані, за додатковою інформацією про заборону, а Німеччина, за повідомленнями, розглядає аналогічні заходи через проблеми з безпекою даних.

Хоча поки що йдеться про очевидний інцидент у другій половині березня, коли внаслідок збою заголовки чатів одних користувачів стали доступними для інших, є й повідомлення про інциденти, коли ChatGPT повідомляв елементи особистих даних – номери телефонів або адреси email, – у відповідях користувачам. Це нескладно закривається – наприклад, зараз ChatGPT на всі спроби повторити запити, що приводили до таких відповідей, повідомляє, що не може безпосередньо спілкуватися в месенджерах, але ймовірність того, що у відповідь просочиться чиясь інформація, однаково не нульова – адже модель однаково не розуміє, як ми раніше говорили, фізичного сенсу своїх відповідей.

Згущуються хмари над ChatGPT

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