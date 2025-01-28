Для екіпажів БпЛА став доступний модуль Mission Control у системі DELTA

28 января 2025 г., 8:25

Модуль Mission Control став доступний для всіх користувачів бойової системи DELTA. Завдяки йому можна планувати місії екіпажів БпЛА: розподіляти зони відповідальності, планувати маршрути екіпажів і координувати завдання для БпЛА у реальному часі.

Також Mission Control збирає та аналізує дані з місій, зменшує ризики «дружнього вогню» і допомагає налагодити більш точну взаємодію між підрозділами. До цього моменту модулем користувалося понад 300 підрозділів. Щодня завдяки Mission Control виконувалося 900 місій, а за весь час існування модуля – понад 200 тисяч.

Mission Control взаємодіє з іншими інструментами DELTA, а саме модулем ситуаційної обізнаності Monitor та платформою відеоаналізу поля бою Vezha. Це створює єдину інформаційну картину для ефективного використання БпЛА, успішного виконання завдань і знищення ворога.

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