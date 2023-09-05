Як вибрати провайдера хмарних послуг: географічне положення

5 сентября 2023 г., 16:35

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Клієнти прагнуть мінімізувати ризики, пов’язані з перенесенням інфраструктури до нового провайдера, і на виході отримати надійну інфраструктуру для виконання бізнес-сервісів. Важливими є гарантії безпеки даних, адекватна підтримка, що зацікавлена в ефективному розв'язанні питань, зрозуміле та прозоре ціноутворення. Якщо шукати провайдера, що відповідає цим умовам, перш за все варто оцінювати такий фактор, як географічне положення

Вибір локації дата-центру може впливати на доступність послуг, правові аспекти захисту, швидкість обміну трафіком та інші важливі для бізнесу речі. Які характеристики у контексті фізичного розміщення вашого обладнання матимуть пріоритетне значення?

В теперішній складній ситуації війни слід обирати ЦОД, що розташований в авторитетній та безпечній юрисдикції (для українського бізнесу — у країні ЄС). Водночас бажано, щоб у місті присутності дата-центру працювали представники найбільших вендорів серверного та мережевого обладнання або їхні дилери. Наявність великих складських запасів прискорює постачання нового обладнання та скорочує терміни заміни несправних компонентів за гарантією. Не забувайте й про такий фактор, як великий вибір телеком-провайдерів включно з магістральними

Добре, якщо в юрисдикції прописки ЦОД дотримувалися вимог GDPR та діяло законодавство, яке гарантує недоторканність розміщеного там фізичного обладнання й клієнтських даних.

Серед інших важливих факторів — надійність та відмовостійкість ЦОДу, що підтверджують сертифікати міжнародного зразка (для цього дата-центр має регулярно проходити сертифікацію). Чудово, якщо постачальник послуг присутній та займає високі позиції в рейтингах найкращих світових чи європейських дата-центрів , а його мережа ЦОДів розповсюджена більш ніж в одній країні та/або на одному континенті. Про надійність також свідчать авторитетні міжнародні компанії серед клієнтів провайдера.

Наступного разу більш детально розглянемо такий аспект, як рівень надання послуг, який також впливає на вибір провайдера хмарних послуг.

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