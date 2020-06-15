Xiaomi выпустила ноутбук Mi NoteBook 14

15 июня 2020 г., 16:35

Компания Xiaomi официально представила Mi NoteBook 14.



Как следует из названия модели, она оснащена дисплеем с диагональю 14 дюймов, он имеет разрешение Full HD.



Также отмечается, что новинки базируются на чипах Intel 10-го поколения. Стандартная версия ноутбука использует Intel Core i5-10210U с вариантами графических ускорителей - Intel UHD 620 или Nvidia GeForce MX250. В версии Mi NoteBook 14 Horizon Edition может быть установлен Core i7-10510U, а аткже Nvidia GeForce MX350. Стандартный объем оперативной памяти - 8 ГБ, а накопителя 256 ГБ.



Устройства имеют на борту USB 3.1, USB 2.0, а также Type-C. Плюс к этому имеется HDMI и выход для наушников.



Заряжаются ноутбуки через проприетарный разъем. Аккумулятора хватает по оценкам производителя на 10 часов работы в стандартном режиме. Быстрая зарядка позволяет восстановить емкость батареи на 50% за полчаса.



Масса Mi NoteBook 14 - 1,5 кг, а версии Horizon Edition - 1,35 кг.



В базовой конфигурации новинка будет стоить на рынке Китая около 555 долл.

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