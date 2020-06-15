Microsoft заключила пятилетний контракт с Coca-Cola

15 июня 2020 г., 17:15

Компания Microsoft заявила о том, что выиграла пятилетний контракт с Coca-Cola на поставку программного обеспечения, включая приложение Teams и инструменты для агентов по обслуживанию клиентов.



Сумма сделки не раскрывается, но заявлено, что в контракт помимо базовых решений входят поставки Dynamics 365, а также набор различных инструментов для бизнеса.



Джеймс Филлипс (James Phillips), корпоративный вице-президент группы бизнес-приложений Microsoft, заявил Reuters, что Coca-Cola будет использовать технологию Microsoft для сбора информации, а также решения на базе искусственного интеллект для извлечения необходимых данных.



Барри Симпсон (Barry Simpson), старший вице-президент и директор по информационным и интегрированным услугам Coca-Cola, заявил, что новое соглашение с Microsoft позволит «заменить разрозненные и фрагментированные системы».

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