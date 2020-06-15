WatchGuard завершила поглощение Panda Security

15 июня 2020 г., 16:05

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WatchGuard Technologies заявила о завершении поглощения Panda Security, что должно расширить предлагаемые решения по обеспечению безопасности от сети до конечной точки. Сумма сделки не сообщается.



WatchGuard Technologies основанная в 1996 г. со штаб-квартирой в Сиэтле, производит полный пакет решений для обеспечения безопасности сети, включая GAV, IPS, VPN, изолированную среду анализа передаваемых файлов и расширенное решение обнаружения угроз, корреляцию событий и реагирование на АРТ-угрозы. Отмечается, что WatchGuard постоянно совершенствует и расширяет свои решения и продолжает реализовывать свое видение предоставления полного ассортимента продуктов и услуг для обеспечения безопасности. Компания стремится обеспечить защиту пользователей как внутри, так и за пределами периметра сети, включая безопасные решения Wi-Fi , многофакторную аутентификацию и ориентированные на пользователя службы безопасности.



Panda Security - поставщик передовых решений в области кибербезопасности. Компания предлагает полный набор ориентированных на клиента продуктов и услуг безопасности для защиты пользователей, устройств и сетей, к которым они подключаются, от вредоносных веб-сайтов, программ, спама и других целевых атак. Panda Security предлагает расширенную защиту конечных точек, многоуровневые службы поиска угроз и многое другое. Решения разработанные для максимальной защиты при минимальной сложности, компания Panda Security представляет набор сервисов безопасности, который исключает неизвестность и неинформированность ИБ о безопасности конечных точек.



Как отмечается, слияние компаний с почти 30-ти летним опытом в информационной безопасности уже дает свои плоды, а в будущем, когда интеграция будет полностью завершена, сообщество клиентов и партнеров получит мощную платформу безопасности, которая соединит безопасность периметра сети и безопасность пользователя, предлагая комбинацию инновационных решений защиты, а также упрощенные функции развертывания и управления, которыми обе компании известны сегодня.

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