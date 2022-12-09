 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Водійське посвідчення у «Дії» замінить документ у вигляді пластикової картки

9 декабря 2022 г., 12:35
0 
 

«Міністерство цифрової трансформації України» повідомляє, що прем'єр-міністр підписав постанову №1299, яка дозволить використовувати лише електронне водійське посвідчення в «Дії» без додаткового отримання пластикового аналога. Постанова набуває чинності 14 грудня.

Україна стала четвертою країною Європи, яка має цифрові посвідчення водія. До того ж вони мають таку юридичну силу, як і їхні пластикові аналоги. Тепер же затверджено формат діджитал first. Тобто громадяни можуть використовувати лише електронне водійське посвідчення в «Дії», а пластикову картку оформлювати лише за бажанням. Це дасть змогу завжди тримати необхідний документ у смартфоні.

Влітку «Мінцифра» зробила великий крок у збільшенні можливостей використання «Дії» за кордоном. Посвідчення водія доступні також в англомовній версії. До того ж права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді.

Послугу реалізує «Мінцифри» спільно з «Міністерством внутрішніх справ» та «Головним сервісним центром МВС».

Водійське посвідчення у «Дії» замінить документ у вигляді пластикової картки

Schneider Electric анонсує компактне ДБЖ APC Smart-UPS Ultra потужністю 3 та 5 кВт

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  