Водійське посвідчення у «Дії» замінить документ у вигляді пластикової картки

9 декабря 2022 г., 12:35

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«Міністерство цифрової трансформації України» повідомляє, що прем'єр-міністр підписав постанову №1299, яка дозволить використовувати лише електронне водійське посвідчення в «Дії» без додаткового отримання пластикового аналога. Постанова набуває чинності 14 грудня.

Україна стала четвертою країною Європи, яка має цифрові посвідчення водія. До того ж вони мають таку юридичну силу, як і їхні пластикові аналоги. Тепер же затверджено формат діджитал first. Тобто громадяни можуть використовувати лише електронне водійське посвідчення в «Дії», а пластикову картку оформлювати лише за бажанням. Це дасть змогу завжди тримати необхідний документ у смартфоні.

Влітку «Мінцифра» зробила великий крок у збільшенні можливостей використання «Дії» за кордоном. Посвідчення водія доступні також в англомовній версії. До того ж права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді.

Послугу реалізує «Мінцифри» спільно з «Міністерством внутрішніх справ» та «Головним сервісним центром МВС».

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