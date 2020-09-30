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VMware объявила о партнерстве с Nvidia

30 сентября 2020 г., 18:12
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В время масштабного онлайн-форума Vmworld, который проходит в эти дни, компании VMware и Nvidia объявили о широком сотрудничестве в области управления центрами обработки данных с использованием технологий искусственного интеллекта.

На протяжении многих лет VMware концентрировалась на улучшении работы программного обеспечения с процессорами Intel, однако в ЦОД все активнее проникают графические процессоры и специализированные аппаратные платформы для ускорения обработки задач, связанных с ИИ.

VMware и Nvidia предприняли шаги, направленные на то, чтобы упростить для любого предприятия использование и интеграцию в свои бизнес-операции обширных возможностей искусственного интеллекта.

Одна из инициатив объединяет набор обширного программного обеспечения ИИ от Nvidia с платформами VMware vSphere, VMware Cloud Foundation и VMware Tanzu. Она направлена на то, чтобы корпоративным разработчикам было проще встраивать возможности ИИ в свои бизнес-приложения, позволяя использовать уже знакомые им инструменты разработки VMware.

Компании также объявили о разработке новой архитектуры «Project Monterey», которая нацелена на то, чтобы поднять производительность искусственного интеллекта с использованием технологии SmartNIC и новейших программируемых модулей обработки данных BlueField-2 (DPU) от Nvidia. Новая архитектура объединит платформу VMware Cloud Foundation и оборудование Nvidia BlueField-2 DPU для создания инфраструктуры нового поколения для задач машинного обучения. Как заявлено, новая архитектура должна обеспечить дополнительный уровень безопасности за счет переноса критически важных служб ЦОД с ЦП на SmartNIC и программируемые DPU.


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