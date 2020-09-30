Новый Arm Cortex-A78AE нацелен на автономные приложения

30 сентября 2020 г., 16:55

0

Tweet

Ответом Arm на растущие запросы к производительности и эффективности систем автоматизации для промышленного и автомобильного секторов стал представленный компанией вчера новый пакет интеллектуальной собственности. В него вошли Cortex-A78AE CPU, Mali-G78 GPU, Mali-G78AE GPU и Mali-C71AE ISP.

По заявлению Arm, производительность и безопасность нового CPU позволят ему выполнять сложные и ответственные вычислительные нагрузки для таких приложений как мобильная робототехника и транспорт без водителя. Обновленная микроархитектура Cortex-A78AE предлагает увеличенную на 50% полосу пропускания и на 30% — быстродействие по сравнению с предшествующим поколением.

Новый Mali-G78AE анонсирован Arm как первый GPU, который специально спроектирован для обеспечения функциональной безопасности в автономных системах. По информации компании, G78AE выполняет гетерогенные вычисления для критически важных с точки зрения безопасности автономных приложений с помощью гибкого разделения (Flexible Partitioning) — нового подхода к рабочим нагрузкам GPU.

Так, в частности, с G78AE, информационно-развлекательная система, инструментальный кластер и система мониторинга водителя могут работать параллельно и независимо, с аппаратным разделением внутри автомобильного приложения.

Также ориентированный на безопасность Mali-C71AE способен поддерживать до четырёх камер, работающих в реальном времени, или до 16 буферизованных камер. Пиковая пропускания способность чипа составляет 1,2 гигапикселя в секунду.

«Автономия может улучшить каждый аспект нашей жизни, но лишь в том случае, если она построена на безопасной и надежной вычислительной основе, — сказал Чет Бабла (Chet Babla), вице-президент Arm по автомобильному и IoT-направлениям бизнеса компании. —Arm разработала уникальный пакет технологий, в котором отдается приоритет безопасности при обеспечении масштабируемости и энергоэффективности вычислений для автономного принятия решений в рамках новых автомобильных и промышленных возможностей».

Все про современные облачные технологии!

Онлайн-конференция Google Cloud Next 20’ OnAir — старт 29 сентября!