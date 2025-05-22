Внесок Норвегії в енергетичну безпеку України складає вже 450 млн дол.

22 мая 2025 г., 10:25

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Підтримка Норвегії допомагає Україні відновлювати і модернізувати енергетику. На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко під час візиту делегації Норвегії на чолі з Кронпринцом Королівства Гоконом на один з енергетичних об’єктів України, що був пошкоджений прицільними російськими атаками.

Представники делегації, зокрема міністр енергетики Норвегії Тер’є Аасланд, ознайомилися із наслідками російських обстрілів.

Герман Галущенко з свого боку подякував Королівству за підтримку, що надається українській енергетиці з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

«Ми надзвичайно цінуємо наше партнерство з Норвегією. Воно включає не просто допомогу українській енергетиці у відновленні після російських атак, що тривають уже понад три роки. Це також співпраця для трансформації енергетики України на принципах «зеленого» переходу у майбутньому», – зазначив Герман Галущенко.

Загальний внесок Норвегії в енергетичну безпеку України становить 450 мільйонів доларів.

З березня 2022 року Україна отримала від Норвегії 49 гуманітарних вантажів з енергетичним обладнанням загальною вагою понад 473 тонни, серед якого, зокрема, трансформатори, електрогенератори, спецтехніка, електрогазове обладнання та інше необхідне устаткування.

Крім цього, Норвегія внесла до Фонду підтримки енергетики України 35,5 млн євро, які спрямовано на закупівлю важливого обладнання для підприємств паливно-енергетичного комплексу України.

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