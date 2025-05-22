OpenAI купила стартап Джоні Айва io Products за 6,4 млрд дол.

22 мая 2025 г., 11:45

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Як пише Reuters, OpenAI придбає стартап Джоні Айва (Jony Ive) io Products і залучить колишнього керівника напрямку дизайну Apple на посаду креативного директора, щоб допомогти в створенні пристроїв, пристосованих до ери GenAI

Мова йде про суму приблизно у 6,4 мільярда доларів.

Айв візьме на себе «глибокі творчі та дизайнерські обов'язки в OpenAI та io», - йдеться в заяві компанії. OpenAI зазначила, що io буде працювати в компанії, в той час як Айв і його «творчий колектив» під назвою LoveFrom залишаться незалежними.

Компанія io була заснована рік тому Айвом разом з бувшими співробітниками Apple Скоттом Кенноном (Scott Cannon), Тангом Таном (Tang Tan) і Евансом Хенкі (Evans Hankey).

OpenAI заявила, що заплатить 5 мільярдів доларів за угоду, оскільки вже володіє 23% компанії.

Як зазначає CNBC, ця покупка є найбільшою для OpenAI і відбувається через кілька тижнів після того, як компанія погодилася купити інструмент для кодування за допомогою АІ Windsurf за 3 мільярди доларів. До цього OpenAI придбала компанію Rockset, яка займається аналітичними базами даних, за нерозголошену суму в 2024 році.

Нагадаємо, 2019 році Айв оголосив, що йде з Apple, де він довгий час був головним дизайнером, щоб заснувати LoveFrom. У 2020 році Airbnb повідомив, що Айв консультує компанію щодо найму та майбутніх продуктів. Минулого року New York Times повідомляла, що клієнти LoveFrom платять фірмі до 200 мільйонів доларів на рік, а її дизайнери в той час працювали над проектами для Christie's, Airbnb і Ferrarri.

Айв розробляв дизайн найбільш знакових продуктів Apple, включаючи iPod, iPhone, iPad і MacBook Air. Він також допоміг спроектувати нову штаб-квартиру Apple в Купертіно під назвою Apple Park, проект, який розпочався в 2004 році, а офіційне відкриття кампусу відбулося в 2019 році.

OpenAI нещодавно була оцінена в 300 мільярдів доларів в рамках раунду фінансування, очолюваного SoftBank. Компанія поспішає залишитися попереду в гонці генеративного АІ, де конкуренти, включаючи Google, Meta, Anthropic і xAI Ілона Маска, інвестують значні кошти і регулярно випускають нові продукти.

Щоб розвивати свої амбіції в галузі апаратного забезпечення, OpenAI в листопаді найняла колишнього керівника ініціативи Meta з розробки окулярів доповненої реальності Orion, щоб очолити напрямок робототехніки та споживчого обладнання. Кейтлін «CK» Калиновські (Caitlin «CK» Kalinowski) написала, що ця роль «спочатку буде зосереджена на робототеці і партнерствах OpenAI, щоб допомогти впровадити АІ у фізичний світ і розкрити його переваги для людства».

Також наприкінці минулого року OpenAI інвестувала в Physical Intelligence, робототехнічний стартап, що базується в Сан-Франциско, який залучив 400 мільйонів доларів при оцінці в 2,4 мільярда доларів. Серед інших інвесторів - засновник Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos). Стартап зосереджується на «впровадженні АІ загального призначення у фізичний світ», як зазначено на його веб-сайті, шляхом розробки великомасштабних моделей і алгоритмів АІ для керування роботами.

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