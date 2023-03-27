27 марта 2023 г., 15:35

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Twitter заявив, що частина його вихідного коду була незаконно опублікована online. На вимогу компанії Github видалив відповідний репозиторій і тепер Twitter намагається в судовому порядку отримати дані про людей, які опублікували цей код.

Це не було б так смішно, якби Ілон Маск власною персоною не заявляв раніше, що код Twitter має бути прозорим і публічним. Він навіть явно пообіцяв опублікувати як мінімум кілька ключових фрагментів. А тепер, коли це зробили без нього – раптом суди та скарги.

Сам Маск, утім, тим часом написав листа співробітникам Twitter, які залишилися, повідомивши їм про програму грантів у вигляді опціонів/акцій компанії. У листі Маск повідомляє, що компанія в якийсь момент мала грошей лише на чотири місяці роботи. Але, завдяки його мудрій фінансовій політиці , заходам зі звільнення всіх підряд без виплат належної компенсації, неплатежів підрядникам, постачальникам та орендодавцям і вимкненню датацентрів, ситуація стабілізувалася. Нинішня вартість компанії, на думку Маска, – 20 млрд дол., що у два з гаком рази менше за ціну, яку він заплатив. Але він «бачить складний і довгий шлях до оцінки у 250 млрд», і тоді видані зараз акції коштуватимуть у 10-15 разів більше.

Залишається питання, як у цій вартості планується враховувати 13 млрд позики, взятої особисто Маском на купівлю компанії та повішеної на баланс компанії, звісно ж.

Вихідний код Twitter витік у Мережу

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