14 июля 2022 г., 15:55

Пропустив цікаву новину – НАТО оголосило про створення венчурного фонду на 1 млрд євро для інвестиції в стартапи, що займаються технологіями подвійного призначення в галузі AI, нових матеріалів, космосу, біотехнологій, квантових технологій та великих даних.

Оборонний блок розраховує на отримання результатів від роботи фонду у перспективі 15 років – цікаво буде подивитися на механізм прийняття рішень та умови інвестицій.

Тим більше, що фонд унікальний і перший у своєму роді.

Венчурний фонд НАТО

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