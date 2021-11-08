Veeam сообщает о росте дохода на 28% в третьем квартале

8 ноября 2021 г., 14:56

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Компания Veeam Software объявила о завершении очередного квартала с двузначным ростом ежегодного регулярного дохода (ARR).



В III квартале 2021 г. показатель ARR Veeam вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Согласно последнему отчету компании IDC по рынку репликации и защиты данных Semi-Annual Software Tracker за первое полугодие 2021 г ., Veeam демонстрирует рекордные темпы роста выручки по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (25,3%). В этом году компания выпустила более 20 новых продуктов и крупных обновлений. В IV квартале планируется выпуск еще двух: Veeam Backup for Office 365 и Veeam Disaster Recovery Orchestrator v6.



«Компании сражаются с постоянно эволюционирующими киберугрозами, одновременно сталкиваясь с беспрецедентными глобальными экономическими вызовами. В этих условиях современные подходы к защите данных остаются «золотым билетом», гарантирующим безопасность бизнеса и обеспечивающим устойчивость и непрерывность функционирования бизнеса, — отмечает Уильям Ларджент, генеральный директор и председатель совета директоров Veeam. — В то время как средние по рынку решений для репликации и защиты данных темпы роста составляют всего +2,9%, демонстрируемый нами в течение 15 кварталов подряд двузначный рост ясно доказывает, что продукты Veeam не только полностью удовлетворяют, но и превосходят запросы пользователей. Мы помогаем компаниям по всему миру решать операционные задачи и обеспечиваем защиту от растущего количества атак вирусов-вымогателей. В октябре 2021 г. мы празднуем наше пятнадцатилетие, оставаясь лидером в области ПО для резервного копирования, восстановления и управления данными. Это были прекрасные 15 лет. С оптимизмом смотрим на следующие 15 лет ... и дальше».



Также компания сообщила, что с момента выхода Veeam Backup & Replication v11 в первом квартале этого года решение получило более 300 000 уникальных скачиваний. v11 — самое передовое решение для защиты данных и рабочих нагрузок в облачных, виртуальных, физических средах, Software-as-a-Service (SaaS) и Kubernetes. Решение позволяет компаниям ускорить переход в облако, обеспечивая надежную защиту данных и возможность управления ими из единой консоли.



Направление облачной защиты данных в Veeam в III квартале 2021 г. продемонстрировало рост более 350%. Новые версии Veeam Backup для AWS v4, Veeam Backup для Microsoft Azure v3 и Veeam Backup для Google Cloud Platform v2 теперь напрямую интегрированы в Veeam Backup & Replication v11a.



Продажи продукта Veeam Backup для Microsoft Office 365 в III квартале 2021 г. выросли на 73% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это передовое решение для резервного копирования и восстановления данных в Microsoft Office 365 позволяет осуществлять защищенное резервное копирование из любого места, в том числе из офиса, а также в гипермасштабируемом облаке или через поставщика услуг.



На долю Veeam Universal License (VUL), первой в отрасли портативной лицензии, которая предлагает простую и гибкую подписку «на каждую рабочую нагрузку» для защиты рабочих нагрузок в локальных, гибридных и мультиоблачных средах, в III кв. пришлось почти 3/4 новых транзакций. Рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 64%.

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