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OPPO представила ряд технологий для разработчиков

8 ноября 2021 г., 15:39
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В рамках мероприятия OPPO Developer Conference компания презентовала новые серии технологий, такие как Omoji, а также систему гетерогенных вычислений, требующих более одного процессора.

«В объединенном мире количество устройств и сервисов, а также способы взаимодействия становятся все более разнообразными. Разработчики должны поддерживать большое количество сценариев использования и длительные циклы работы, — заявил Левин Лю, вице-президент OPPO и президент Научно-исследовательского института OPPO. — Поэтому компания OPPO стремится помогать разработчикам противостоять вызовам и вместе строить лучшее будущее для пользователей».

OPPO намерена создать сервис, который будет ориентироваться на пользователей, чтобы обеспечить естественное взаимодействие между людьми и устройствами, а также бесперебойные взаимосвязи нескольких устройств. Такое видение будущего требует улучшения визуальных эффектов, более эффективных вычислений и тесной связи между разными устройствами. Поэтому компания предложила серию технических возможностей, которые позволят разработчикам реализовывать это видение вместе с OPPО.
Как отмечается, технология Omoji и трассировка лучей OPPO для лучшего изображения помогут оживить программы и игры.

OPPO представила технологию Omoji на основе искусственного интеллекта в ColorOS. Благодаря моделям глубокого обучения и мощным алгоритмам искусственного интеллекта технология может фиксировать и максимально точно воспроизводить выражения лиц пользователей, а также создавать их аватары в виртуальном мире.

Система трассировки лучей от OPPO, основанная на Vulkan API и созданная для следующего поколения мобильного оборудования с поддержкой Ray tracing, может воспроизводить детали в реальном мире и улучшать впечатление пользователя от просмотра. OPPO уже завершила разработку прототипа на мобильных устройствах и планирует предоставить разработчикам доступ к технологиям в первой половине 2022 года. Технология трассировки лучей обладает большим потенциалом применения в таких сферах, как живые 3D-обои, фильтры изображений и AR.

Потребность в эффективном вычислении растет. OPPO предложила решение для увеличения производительности и мощности вычислений — гетерогенные, или неоднородные, вычисления, которые эффективнее используют различные ядра, потоки и процессоры. Получив доступ к гетерогенным вычислительным возможностям OPPO, разработчики будут легче решать проблемы производительности, скорости и эффективности приложений.

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